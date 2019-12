Wismar

Mit einer Entschuldigung eröffnet Britta Matthies vom Galerieverein „Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde e.V.“ die Gemeinschaftsausstellung von Inge und Line Jastram. Zwei weibliche Positionen zur Kunst mit fünf Jahrzehnten Leben dazwischen. „Sie passen gut zusammen und steigern sich“, freute Britta Matthies sich bei der Ausstellungseröffnung.

Die Grafiken von Inge Jastram faszinieren. Quelle: Nicole Hollatz

Inge Jastram fehlte in Wismar

Inge Jastram konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Eröffnung kommen. Britta Matthies: „Sie ist 85 geworden und das ist ihre vierte Ausstellung in diesem Jahr. Davor können wir nur den Hut ziehen!“

Und vor ihrer Kunst. Den Clowns, den alten und jungen, nackten und angezogenen Frauen mit so viel Ausdruck und Seele, den Landschaften mit so viel Ruhe. Britta Matthies erzählte voller Hochachtung vor der Kunst und der Künstlerin von ihrem Werk als gefeierte und ausgezeichnete DDR-Illustratorin. Dann kam der Umbruch, mit der Wende fehlten die Aufträge.

„Sie hat mit Radierungen und Zeichnungen aus der Not heraus Dinge gemacht, die vielleicht vorher so nicht entstanden wären“, so die Künstlerkollegin. Weiter: „Kunst war und ist Lebensmittelpunkt und Lebenszweck.“

Enkelin zeigt Objekte und Schmuck

Schmuck aus der Werkstatt von Line Jastram. Quelle: Nicole Hollatz

Line Jastram, die Enkelin, erinnert sich an die Kindheit mit Zeichnungen auf dem Küchentisch und regelmäßigem Besuch von Ausstellungen und Ausstellungseröffnungen. Künstlerin wollte sie eigentlich nicht werden, machte ihr Fachabitur Bautechnik in Rostock und arbeitete in der Goldschmiedewerkstatt.

Über den Umweg führte der Lebensweg sie doch zur Kunst, Line Jastram studierte Bildhauerei mit dem Schwerpunkt Metall an der Kunsthochschule Halle auf Burg Giebichenstein. Und macht was ganz anderes als die Künstleroma oder der -opa, der verstorbene Bildhauer Jan Jastram.

Spiel mit Licht und Schatten

Ihre Aluminienschichten, die sich so kunstvoll zu einem Bild mit Glanzreflexen, Linien und Schattenwürfen zusammenfügen, zeigen, wie wenig es braucht, um den interessierten Geist anzuregen. Ihr Werk „Seele des Metalls“ kommt ganz ohne Metall aus und zeigt es doch.

Das Werk "Schichten Version III" von Line Jastram. Quelle: Nicole Hollatz

Die Künstlerin hat Leinenstoff bemalt: grau, weiß, changierend, marmorierend, glänzend. Diese Leinwände hat sie zerschnitten. „Diese Zerstörung war auch wichtig, ich lasse die Arbeiten wieder frei“, erzählt sie vom intuitiven Prozess. Aus den Streifen entstand flechtend ein neues Bild. „Die Seele des Metalls, wie unter der Lupe oder die Pixel bei der Vergrößerung eines digitalen Bildes“, erklärt die Künstlerin.

Formen erwachsen

Sie erzählt vom Entstehen dieser Werke, bei denen sie spürt, sie ist auf dem richtigen Weg, aber es ist noch nicht fertig, es fehlt noch etwas, meist etwas noch Unbestimmbares. „Durch das Collagieren kann ich das Aufbrechen.“

So entstehen aus der einst viereckigen bemalten Leinwand die Streifen und dann wieder das Flechtwerk mit seinen kleinen Quadraten. „Ich mag es, wenn etwas erwächst aus einer Form.“ Aus der neuen Kreissäge erwachsen Dreiecksformen, zum roten „Waschbrett“ stylisiert und aneinandergeklebt für ein leuchtendes Spiel mit Licht, Linien und Schatten.

Schmuck aus Formen

Ihre Schmuckstücke schließen sich an dieses Spiel mit den Formen an. Ohrringe mit sich zitierenden Kreisen aus geschwärztem Silber und Granatperlen oder eine Kette als Schnittmenge aus Kreis und Viereck, wieder mit den Perlen, diesmal als schwarzer Achat. „Ich entwerfe Schmuck für den Körper“, erzählt die Künstlerin. Natürliche Formen, natürlich abstrahiert, um die „Eigenart und Schönheit der Trägerinnen zu unterstreichen.“

Die Ausstellung ist bis zum 18. Januar 2020 zu sehen, die Galerie hat mittwochs bis freitags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

