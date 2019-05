Grevesmühlen

Im Zuge der Diskussion um die fehlerhaften Stimmzettel in Nordwestmecklenburg und die Frage, ob Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) den Kreistag nicht hätte früher informieren sollen, hat sich nun das Innenministerium zu Wort gemeldet. Grund dafür ist eine

Rechtsaufsichtsbeschwerde von Dennis Klüver (Piraten). Das Kreistagsmitglied hatte mit der Begründung, dass Weiss hätte bereits auf der Kreistagssitzung am 9. Mai alle Fraktionen über die fehlerhaften Stimmzettel informieren sollen, Rechtsmittel eingelegt. Das Schweriner Innenministerium als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde stärkt Landrätin Kerstin Weiss den Rücken.

Keine Rechtsverletzung zu erkennen

Eine Rechtsverletzung sei nicht zu erkennen, teilt die Behörde mit. So habe die Landrätin plausible Gründe dafür dargelegt, weshalb im Rahmen der Sitzung des Kreistages keine Information erfolgt sei. So war beabsichtigt, die Problematik zunächst mit dem betroffenen Wahlvorschlagsträger zu erörtern, und zwar im Anschluss an die Sitzung. Auch habe eine abschließende Lösung zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht vorgelegen, so dass in der Öffentlichkeit, auch über die Gültigkeit der bereits per Briefwahl abgegebenen Stimmen, keine Verunsicherung herbeigeführt werden sollte.

Rücktrittsforderung sei überzogen

Klüver hatte verlangt, dass die Landrätin öffentlich gerügt werden solle. Dem konnte das Innenministerium jedoch nicht folgen. Während die CDU im Anschluss an das Bekanntwerden der Wahlpanne den Rücktritt der Landrätin forderte, hatte die anderen Parteien im Kreistag diese Forderung als überzogen bezeichnet. Zwar hätten auch sie sich Information zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht, doch letztlich sei der Fehler nicht so schwerwiegend, hieß es beispielsweise von den Linken und der AfD. Auch die SPD stellt sich geschlossen hinter die Landrätin.

CDU bleibt auf Konfrontationskurs

Derweil kritisiert die CDU auch weiterhin das Verhalten der Verwaltungschefin. Kreisvorsitzender Erhard Huzel teilte dazu mit: „Die Mitglieder der CDU sind erschrocken darüber, wie wenig ernst der SPD-Kreisverband die Rechte der Wähler nimmt.“ Anders ließe sich nicht erklären, warum immer wieder versucht werde, die Panne mit den Stimmzetteln zu verharmlosen. Der eigentliche Skandal bestehe laut Huzel aber darin, dass die Landrätin als Leiterin der Kreiswahlbehörde den Fehler von Anfang an unter den Tisch zu kehren versuche. Sie hätte auf dem Kreistag die Chance gehabt, den Fall öffentlich zu machen, dies jedoch nicht getan. Kerstin Weiss hatte das damit begründet, dass sie zwar am Sitzungstag davon erfahren habe, aber zum Zeitpunkt der Sitzung habe man noch nach einer Lösung gesucht. „Das Problem war, dass ich den ganzen Tag in Hamburg war, und wir waren uns einig, dass wir erst Lösungen suchen wollten, bevor wir mit der Information an die Öffentlichkeit gehen.“

Briefwähler konnten nicht an der Wahl teilnehmen

CDU-Fraktionschef Thomas Grote betont in diesem Zusammenhang, dass durch die Wahlpanne und die Unterbrechung der Auslieferung der Briefwahlunterlagen Wähler benachteiligt worden seien. „Das ist keine Lapalie und auch nicht unbedeutend - wer in dieser Zeit noch vor einer Reise sein Wahlrecht ausüben wollte, konnte an der Wahl nicht teilnehmen“, sagt Grote. „Wenn die fehlerhaften Stimmzettel als gültig anerkannt werden sollen, warum ist die Landrätin und ihr Kreiswahlleiter nicht gleich auf diese Lösung gekommen und hat statt die Wahlen zu stoppen nicht einfach mit einer offensiven Information der Öffentlichkeit und der Wähler reagiert?“, ergänzt Erhard Huzel. Bei der CDU hätten sich inzwischen Bürger gemeldet, welche von der Verzögerung betroffen sind und deshalb an der Kreistagswahl nicht teilnehmen können.

Michael Prochnow