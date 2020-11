Timmendorf

Am Wochenende soll das Wetter in der Region um Wismar noch einmal richtig schön werden. Wer den Herbst noch mit etwas Sonne genießen möchte, kann zum Beispiel einen Spaziergang in Timmendorf auf der Insel Poel machen. Vom Leuchtturm und der Mole aus geht es über den Strand.

Wer Kinder dabei hat, kann außerdem einen Zwischenstopp auf dem Spielplatz ganz in Strandnähe einlegen. Der hatte erst im vergangenen Jahr neue Spielgeräte bekommen. Darunter eine Seilbahn, Klettergerüst und ein Trampolin. Platz für Ballspiele ist auch genügend.

Von mikro