Kirchdorf

Er kümmert sich sowohl um ältere Menschen als auch um Kinder und Jugendliche. Ursprünglich gegründet hat er sich 1994, um alte Bräuche und Traditionen zu erhalten und wiederzubeleben. „Noch heute ist der Trachtenchor mit der Kindertanzgruppe sein ganzer Stolz“, ist auf seiner Internetseite zu lesen. Auch hier sind ältere und junge Menschen gemeinsam aktiv.

Der Verein Poeler Leben hat sich unter anderem auf seine Fahnen geschrieben, Projekte zur Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt zu entwickeln. Da ist es als folgerichtig anzusehen, dass er 2008 ein Mehrgenerationenhaus in Kirchdorf ins Leben rief.

Soziales Projekt als Teil der Berufsausbildung

Dieses Engagement der aktuell rund 280 Vereinsmitglieder hat den sechs Auszubildenden bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwerin imponiert. Sie wählten den Poeler Leben e. V. aus der Vielzahl von Vereinen in Nordwestmecklenburg für ihr soziales Projekt aus. „Das haben wir im vergangenen Jahr schon sehr früh entschieden, dass wir den Verein unterstützen wollen“, berichtet Lena Nöbbe (21). Sie hätten zuvor recherchiert, wer bedacht werden soll.

Das soziale Projekt ist Teil der dreijährigen Berufsausbildung zu Kaufleuten für Büromanagement in der IHK. „Wir sammeln über mehrere Monate Geld für einen sozialen Zweck im Kammerbezirk“, erläutert Lena Nöbbe. Unter anderem haben die Azubis Snack-Pakete an die Beschäftigten verkauft und eine Nikolausaktion gestartet. Im Jahr 2020 wurde beispielsweise der Kinderschutzbund Schwerin bedacht. Außer der Landeshauptstadt und Nordwestmecklenburg gehört noch der Landkreis Ludwigslust-Parchim zum Kammerbezirk.

Die höchste gesammelte Spendensumme seit 2013

„Wir wollen die jungen Menschen zu mündigen Persönlichkeiten in der Gesellschaft entwickeln. Deshalb sollen sie als Teil der Ausbildung soziale Kompetenz lernen und soziale Verantwortung übernehmen“, ergänzt Siegbert Eisenach. Der IHK-Hauptgeschäftsführer war mit den Azubis Lena Nöbbe, Johanna Groth (20) und Luisa Schoch (20) jetzt zu Gast im Verein, um dem Vereinsvorstand das Ergebnis zu präsentieren. Die jungen Frauen überreichten die Spendensumme von 1000 Euro an den Vorsitzenden Karlheinz Rothamel. „Das ist der höchste Betrag, der bisher gesammelt wurde“, verrät Johanna Groth nicht ohne Stolz. „Und das trotz Corona.“ Seit 2013 gibt es das soziale Projekt in der Ausbildung der IHK.

Vereinsvorsitzender Karlheinz Rothamel nimmt den symbolischen Scheck der IHK-Azubis Luisa Schoch, Johanna Groth und Lena Nöbbe (v.l.) entgegen. Quelle: Haike Werfel

Auch der Vereinsvorstand war ziemlich überrascht. Mit so viel Geld hätte er nicht gerechnet. „Aber wir können es sehr gut gebrauchen. Unsere Veranstaltungen finanzieren wir auch zum großen Teil aus Spendengeldern“, sagt Friederike Nolte vom Vorstand. Neben der Frauentagsfeier am 8. März wird das Hoffest am 25. Juni der erste große Höhepunkt im Vereinsleben sein. Dann gibt es Marktstände, Musik, Kaffee und Kuchen. In den beiden Sommermonaten bietet der Verein ein Ferienbasteln an – nicht nur für einheimische, sondern auch für Urlauberkinder.

Verein freut sich über jüngere Mitstreiter

Ansonsten gibt es montags bis donnerstags Angebote, zum Beispiel zum Skat und Rommé, zum Darts spielen, Töpfern, Klöppeln und Nordic Walking. Auch ein Schreibkreis und die Handarbeitsgruppe treffen sich. In der Klönstuw gibt es einen offenen Treff. Jede und jeder ist willkommen im Verein Poeler Leben. Er und sein Mehrgenerationenhaus verstehen sich als Begegnungszentrum der Insel.

Während der Corona-Pandemie war zwar vieles nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. „Aber wir haben immer Kontakt gehalten“, erzählt Elvira Wilcken, „wir haben mit den älteren Menschen, die allein leben, telefoniert und sie besucht.“ Weil die meisten Vereinsmitglieder im Alter von 60 Jahren plus sind, wünscht sich der Vorstand jüngere Mitstreiter.

Von Haike Werfel