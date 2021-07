Melanie Rost und Tobias Hassels betreiben einen Imbiss in Fährdorf, am Eingang zur Ostseeinsel. Auffällig ist nicht nur der kleine orangefarbene Wagen, sondern auch das Speisenangebot. Warum ihre „Lokalküche am Inselufer“ die Gäste magisch anzieht, lesen Sie hier.