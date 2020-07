Malchow/Poel

„Wenn wir nicht mehr gegen Insekten und Blattläuse spritzen dürfen, dann können wir einpacken.“ Dietmar Brauer, geschäftsführender Gesellschafter der Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG in Malchow, findet deutliche Worte in Bezug auf das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ der Bundesregierung. Die Pflanzenzüchter befürchten, dass schon nach der Sommerpause vom Umweltministerium ein Gesetzentwurf vorgelegt wird.

Mit Bedenken an Landtagspolitiker gewandt

Über die Sorgen seiner Branche hat Dietmar Brauer jetzt mit dem Arbeitskreis Landwirtschaft und Umwelt der CDU-Landtagsfraktion gesprochen. „Die Wismarbucht ist europäisches Schutzgebiet. Das ist eigentlich das Schlimmste, was einem Bauern passieren kann. Aber bisher haben wir das nicht so empfunden, obwohl die Rapsschäden und Beeinträchtigungen schon erheblich waren“, erklärt Brauer den Politikern. „Aber wenn jetzt das Insektenschutzgesetz kommt, dann ist das schon hart.“

Hoffen auf eine Ausnahmeregelung

Damit will die Bundesregierung unter anderem den „Einsatz von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten“ ab 2021 verbieten. „Das ist so schwammig formuliert, dass wir noch gar nicht handeln können“, kritisiert der Chef des Familienunternehmens. Er meint die Verbände, die die Interessen der Pflanzenzüchter und Saatgutproduzenten vertreten, beispielsweise die Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (Ufop). Aus Sicht der Pflanzenzüchter sei das Wichtigste, dass die Schutzgebietszonen in Hoheit der Bundesländer sind. Denn dann bestehe nach ihrer Auffassung die Chance auf eine Ausnahmeregelung. Ihre Forderung: Die Zweckbestimmung der Fläche muss gewahrt bleiben.

Durch gutes Saatgut weniger Pflanzenschutz nötig

Christoph Herrlinger, Prokurist der Norddeutschen Pflanzenzucht, erläutert den Landtagsmitgliedern, wie die Ausnahmeregel für die Pflanzenzüchtung funktionieren soll. „Wir müssen die Umweltfaktoren ausschließen, die auf den Zuchtgarten einwirken. So können wir wirklich sehen, ob die Genetik des Saatguts das kann, was wir an den Landwirt bringen wollen. Wenn das erfolgreich ist, tragen wir auch dazu bei, Pflanzenschutzanwendungen in der Fläche bei allen Landwirten zu minimieren. Denn wenn die Sorte aus sich heraus gesund ist, braucht sie weniger Pflanzenschutz.“ Mit Hilfe der Ausnahmeregelung würde das gesetzgeberische Ziel des Insektenschutzes also gefördert und in die Fläche getragen, macht Herrlinger klar.

Deshalb müsse es gelingen, die Ausnahmeregelung im Gesetzestext zu formulieren. Beate Schlupp, Leiterin des Arbeitskreises, unterstützt diese Ansicht: „Man muss es auch so begründen: Um langfristig Insektenschutz zu betreiben, muss es ins Gesetz“, sagt sie. Es reiche nach ihrer Auffassung nicht, die Ausnahmeregelung in einer Verordnung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu formulieren.

Schutzgebiete in Hoheit der Bundesländer

Für den Fall, so Herrlinger, dass es nicht gelingen sollte, bleibe als zweite Option, Schutzgebiete auf Länderebene festzulegen. Dazu sei der fachliche Dialog mit den Behörden in den jeweiligen Ländern notwendig, die eine Abwägung treffen und festlegen müssten. Konkret für Mecklenburg-Vorpommern heißt dies: „Die Insel Poel ist kein Vogelschutzgebiet mit einer Bedeutung für den Insektenschutz beziehungsweise wenn sie es ist, können wir das so umsetzen, dass zumindest die Bereiche der Pflanzenzüchtung besonders berücksichtigt werden“, erklärt Herrlinger.

80 000 Hektar in Schutzgebieten

Die Norddeutsche Pflanzenzucht sei mit rund 4000 Hektar Züchtungsfläche in Deutschland von dem geplanten Insektenschutzgesetz betroffen. Die Gesamtfläche, für die das Unternehmen die Ausnahmeregelung benötige, liegt laut Dietmar Brauer bei 80 000 Hektar, die sich in Schutzgebieten befinden. Das sei aber einschließlich der Saatgutvermehrung.

Nach Angaben von Christoph Herrlinger gibt es bundesweit 3,3 Millionen Hektar ausgewiesene FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat), von denen 162 000 Hektar ackerbaulich genutzt werden. Von vier Millionen Hektar Vogelschutzgebieten werden 738 000 Hektar bewirtschaftet.

„Gesetz wäre kontraproduktiv“

Angesichts dieser Zahlen gebe es bei den Pflanzenzüchtern laut Herrlinger eine erhebliche Betroffenheit. „Bezogen auf die ackerbaulich genutzten Flächen in den Schutzgebieten ist es nur eine ganz kleine Fläche. Für unser Unternehmen ist die Ausnahme groß, weil sie so wichtig ist. Für das Insektenschutzgesetz ist die Ausnahme klein“, argumentiert er. „Und sie wird noch wichtiger. Denn wenn sie nicht gewährt wird, dann bricht die Lieferung von gutem Saatgut, das mit weniger Pflanzenschutz auskommt, weg. Im Grunde genommen wäre das Gesetz kontraproduktiv. Kleine Ausnahme, große Wirkung“, fasst Herrlinger zusammen.

