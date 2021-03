Kirchdorf

Sarah gefallen die größeren Gruppenräume, Pia findet die Schränke für die Schulranzen klasse, Philine mag besonders den Kreativraum. Den zehnjährigen Mädchen steht die Freude über das neue Hortgebäude in Kirchdorf ins Gesicht geschrieben.

Begeistert ist auch Kita-Leiterin Kerstin Köpnick: „Wir konnten unsere Vorstellungen und Träume verwirklichen.“ Eigentlich wollte sie nicht mehr bauen. „Aber mit Herrn Kosmalla würde ich nochmal bauen.“ Der Gelobte, Architekt Steffen Kosmalla, bedankt sich in norddeutscher Bescheidenheit für das gute Zusammenspiel aller Beteiligten.

Kinderküche und Bibliothek

Pia, Sarah und Philine fühlen sich besonders wohl im Kreativraum des neues Hortgebäudes. Quelle: Heiko Hoffmann

In Nachbarschaft zur Kita „Poeler Kükennest“ ist in der Straße der Jugend ein Eingeschosser mit Mehrzweck-, Hausaufgaben-, Bau- und Kreativraum, Kinderküche und Bibliothek in nur neun Monaten Bauzeit entstanden. Lichtdurchflutet, großzügig, farbenfroh und barrierefrei – so lässt sich das stimmige Raumkonzept beschreiben. Bis zum Sommer soll das Außengelände mit Spielgeräten gestaltet sein.

Hort für 66 Kinder

Der Neubau, 563 Quadratmeter groß, löst das nicht mehr zeitgemäße Gebäude in der Wismarschen Straße ab. 62 Mädchen und Jungen werden im Hort betreut, für 66 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren bietet er Platz. Von der Schule zum Hort, 68 Grundschüler gibt es aktuell, ist es nur ein Katzensprung.

Eigentlich sollte die Übergabe des Hortes der Gemeinde Insel Poel an den Träger Jul gGmbH (Förderkreis Jugend, Umwelt, Landwirtschaft) feierlich mit Kindern, Gästen und einem Programm stattfinden. Nun wird für die Zeit nach Corona ein Sommerfest mit Eltern und Anwohnern geplant.

Eine Million Euro investiert

Bürgermeisterin Gabriele Richter hatte dennoch einige Naschigkeiten im Gepäck. Gut gelaunt beschrieb sie die Baumaßnahme mit diesen Worten: „Kurze Bauzeit, Kostenrahmen eingehalten, Bauausführung gelungen.“

Die Kosten belaufen sich auf eine Million Euro. Darin enthalten sind die Erneuerung der Zufahrt- und Baustraße einschließlich der Straßenbeleuchtung. Für das Hortgebäude wurden durch das Land MV im Rahmen der Förderung des ländlichen Raumes fast 650000 Euro bewilligt. „Besonders hervorzuheben ist, dass es während der Baumaßnahme nicht zu Nachträgen und Kostenerhöhungen gekommen ist. Auch die Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes brachte uns eine kleine Einsparung von fast 30000 Euro“, so Gabriele Richter.

Träger mietet sich ein

Die Jul gGmbH hat als Träger der Einrichtung die neuen Räume von der Gemeinde gemietet. Für Gebietsleiter Norbert Dawel ist es ein „Meilenstein in der Hortbetreuung“. Er sei begeistert, was für ein tolles Umfeld für die Kinder geschaffen wurde.

Die Bürgermeisterin, die sich bei allen Beteiligten bedanke, hatte ein dickes Extralob für den Wismarer Architekten Steffen Kosmalla parat. Er habe mit außergewöhnlichem Engagement das Hortgebäude konzipiert und mit seiner exzellenten Bauorganisation für die kurze Bauzeit und die Einhaltung der Kosten gesorgt. Immerhin 18 bauausführende Firmen waren am Bau beteiligt.

Kita-Leiterin Kerstin Köpnick mit dem symbolischen Schlüssel für das neue Gebäude. Sie ist begeistert, wie schön der Neubau geworden ist. Quelle: Heiko Hoffmann

Ob Kita-Leiterin Kerstin Köpnick, Stellvertreterin Christiane Serbe, der emsige Hausmeister Olaf Hartwig – für alle Mitarbeiter verbessern sich die Bedingungen. An die Adresse der Mädchen und Jungen sagt Gabriele Richter: „Ich wünsche den Kindern eine erlebnisreiche und vor allem glückliche Zeit, an die sie später gerne zurückdenken.“

Von Heiko Hoffmann