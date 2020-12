Poel

„Sonst wären wir an dem Wochenende auf dem Kunstmarkt in St. Georgen“, sagt Juliane Umbreit, eine der Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen, die mit ihren Werken im „ Kunstklo“ auf der Insel Poel vertreten sind.

Der Markt in der Wismarer Kirche findet nicht statt, dafür laden sie zum Adventsverkauf mit Strandspaziergang. Annette Mamerow Brummer zeigt Malerei und Schmuck, Eliana Picha bietet ihre Naturkosmetik und Seifen an, Juliane Umbreit und Janna Scroblin ihre „Meerfliesen“ als Fliesenunikate und Anne Karpa ihre Gebrauchskeramik.

Seit den 1970ern steht das kleine Häuschen für die menschlichen Bedürfnisse direkt am Strand am Schwarzen Busch auf der Insel Poel (Zum Reetmoor 83d). Seit fünf Jahren ist in Gestalt der „Klabauterfraukeramikerin“ Anne Karpa die Kunst miteingezogen.

„Die Menschen kommen inzwischen eher wegen der Keramik“, schmunzelt sie und freut sich, dass die kleine Kunsthandwerkergalerie so gut angenommen wird. Am dritten Adventswochenende hat sie am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

