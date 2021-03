Kirchdorf

Neben einem kostenlosen Pendelbus für Touristen und Urlauber ist kostenloses WLAN an den Stränden Am Schwarzen Busch und in Timmendorf ein weiteres großes Vorhaben auf der Insel Poel. Mit der Firma Aplas IT aus Schleswig-Holstein hat es vor Ort Absprachen gegeben.

WLAN auch an Promenade und Hafen

Neben der Versorgung an den Stränden soll es auch WLAN an der Promenade Am Schwarzen Busch sowie am Hafen von Timmendorf geben. „Die notwendige Versorgung der Sendemasten mit Strom wird geprüft“, so Bürgermeisterin Gabriele Richter. Können sich Urlauber auf WLAN am Strand noch in diesem Sommer freuen? „Wir wünschen uns das, aber sicher ist das noch nicht“, sagt die Bürgermeisterin.

Verzögerung wird mit Corona begründet

Zeitlich wird es eng. In Nordwestmecklenburg läuft der Breitbandausbau für rund 30 000 Hausanschlüsse. Glasfaserkabel werden auf einer Länge von 1824 Kilometern verlegt. Das Unternehmen Wemacom habe gemeinsam mit den beauftragten Firmen eine Trasse von rund 1734 Kilometern (95 Prozent) ausgebaut. Zeitliche Verzögerungen werden mit Corona begründet.

Gabriele Richter: „Durch die hohe Komplexität und zahlreiche externe Einflüsse ist es nicht möglich, die Inbetriebnahme zu einem bestimmten Termin zu versprechen.“ Zum Stand auf der Insel sagt die Bürgermeisterin: „Die Leerrohre der Haupttrassen zwischen und in den Ortsteilen sind zu über 90 Prozent verlegt und das Glasfaserkabel wird eingeblasen. Auch sämtliche Multifunktionsgehäuse der Netzknotenpunkte sind aufgebaut und werden derzeit mit aktiver Technik bestückt.“

In den Ortschaften seien noch diverse Hausanschlüsse zu realisieren. Die Fertigstellung und damit die Inbetriebnahme verschiebe sich in das dritte Quartal 2021. Die Aufschaltung der einzelnen Haushalte soll ortsteilweise realisiert werden. Beginn soll im Juli sein.

CSU-Minister vor 2 Jahren in Timmendorf

Offizieller Baustart für den Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg war im April 2019. Zum symbolischen ersten Spatenstich kam damals Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, nach Timmendorf. In der Nähe des Leuchtturms hob er mit MV-Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD), dem Wemag-Vorstand Thomas Murche und Wemacom-Chef Martin Retzlaff sowie Landrätin Kerstin Weiss (SPD) und Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter ein paar Schaufeln Erde für einen schmalen Kabelgraben aus.

Das Kabel soll für schnelles Internet mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde sorgen. Timmendorf gehört zu den 14 Projektgebieten mit insgesamt 81 Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg. Bis Ende 2020 sollten acht Tiefbaufirmen im Auftrag der Wemacom rund 2000 Kilometer Trasse bauen.

Scheuer sagte damals, dass sein Ministerium 110 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Nordwestmecklenburg gebe. „Das ist das bislang größte Projekt im Zuge des Breitbandförderprogramms. Mehr als 36 000 Haushalte, 4800 Unternehmen und 62 Schulen in Nordwestmecklenburg werden von einer modernen Glasfaser-Infrastruktur profitieren. Damit machen wir das Leben und Arbeiten auf dem Land erheblich attraktiver“, so der Bundesminister vor fast zwei Jahren.

