Timmendorf

Stress auf der Arbeit? Genervt von Corona? Schlechte Laune, weil Fitnesscenter schließen müssen und Sport nur sehr eingeschränkt möglich ist? Mein Motto in diesen Tagen: „Nicht in die Luft gehen, sondern an die Luft.“

Wer die Seele baumeln lassen möchte, ist auf der Insel Poel richtig. Für Jogger, Walker und Spaziergänger ist der 21 Meter hohe Leuchtturm am Hafen von Timmendorf der ideale Ausgangspunkt. Vor mir und meiner Frau liegen 13 Kilometer. Wenig Asphalt, kaum Autos, dafür viel Natur. Ostseestrand, Steilküste, Wald, Felder. Dazu die Häfen in Timmendorf und Kirchdorf und die Inselkirche.

Ruhe am Strand genießen

13 Kilometer entlang der Insel Poel. Quelle: Arno Zill

Wir entscheiden uns für die Laufschuhe. Gleich hinter dem Hafen führt der erste Weg zum Strand. Wo es sich im Sommer Tausende Urlauber gut gehen lassen, sind wir jetzt fast allein.

Zwischen Wasser und feinem Sand geht es vorbei am Spielgerät, Volleyballfeld und FKK-Strand. Die Ruhe ist herrlich. Auf der Ostsee ist in der Ferne ein Frachter zu sehen. Ein Kormoran trocknet in der Sonne sein Gefieder, Enten suchen das Weite, als wir ihnen im Laufschritt zu nahe kommen.

Der Weg ist das Ziel

Am Strand in Höhe Neuhof denke ich an „ Mudder Island“. Der Poeler Hindernislauf wird in der Nähe am ersten Septemberwochenende gestartet. Dreimal waren wir dabei. In diesem Jahr musste er wegen Corona ausfallen. Hoffentlich geht’s 2021 wieder über die coolen Hindernisse aus Stroh, Holz und Wasser.

Weiter geht’s. Nach zwei Kilometern beginnt die Steilküste. Zwischen Seegras und Steinen heißt es vorsichtig sein. Bloß nicht umknicken. Doch keine Eile, der Weg ist das Ziel. Das Wasser plätschert ruhig vor sich hin. Die Behausungen der Schwalben in den Uferwänden sind leer. Die Vögel mögen es warm. Wir eigentlich auch. Aber die kalte Jahreszeit hat auch ihre Reize.

Liegestütze im Reetmoor

Kathrin macht ein paar Liegestütze an der Holzbank im Reetmoor. Quelle: Heiko Hoffmann

Am Ende der Steilküste befindet sich oberhalb des Strandes das Reetmoor. Beim Hochwasser im Januar 2019 wurde es samt Wanderweg überspült. Hier bietet sich eine Pause an. Meine Frau nutzt eine Holzbank mit Fischmotiv für ein paar Liegestütze und Armbeugen.

Ich blätter in einem wetterfesten Buch über den Naturlehrpfad Reetmoor. An dieser gemütlichen Stelle informiert auch eine Hinweistafel über den Hornhecht. Bei Anglern ist er ab Ende April ein beliebtes Fangobjekt.

Feuerqualle am Schwarzen Busch

Feuerqualle am Strand vom Schwarzen Busch. Quelle: Heiko Hoffmann

Bevor wir auskühlen, laufen wir weiter am Strand. Nach 3,7 Kilometern beginnen die Buhnen für den Küstenschutz am Schwarzen Busch. Ich zähle 15. Der Abstand von Buhne zu Buhne beträgt etwa 80 Meter.

Die erste Generation von Buhnen am Schwarzen Busch, damals noch zweireihig, wurde Ende der 1920er-Jahre errichtet. Über die Buhnen beim Laufen zu springen, bringt zusätzlichen Spaß. Eine große Feuerqualle lässt uns innehalten. Damit möchte man beim Baden nicht in Berührung kommen.

13-Kilometer-Runde Ausgangspunkt der Poeler Runde ist der Leuchtturm in Timmendorf. Laufen, walken oder im Spazierschritt – die 13 Kilometer lassen sich ganz unterschiedlich bewältigen. Wer mit dem Auto anreist, kann es auf dem Parkplatz in Timmendorf abstellen. Zwei Stunden kosten zwei Euro, vier Stunden 3,50 Euro. Die Tageskurabgabe am Strand fällt erst wieder ab dem 1. April an. Sie kostet dann mit der neuen Kurabgabesatzung 2,50 Euro pro Person. Eine Stärkung zwischendurch ist am Netto in Kirchdorf oder zum Schluss in der „Seekiste“ an der Promenade in Timmendorf möglich. Wenn Corona nicht wäre, würde es mehr Alternativen geben. Bei Fragen kann die Kurverwaltung Insel Poel im Gemeindezentrum 2 in Kirchdorf weiterhelfen ( ︎ 038 425 / 20 347, www.insel-poel.de).

Nach fast fünf Kilometern verlassen wir den Strand. Unser Zwischenfazit: Es macht einen Heidenspaß, direkt am Wasser entlangzulaufen. Mit geübtem Blick bleiben die Laufschuhe sogar trocken.

Nächstes Ziel: Inselhauptstadt

Am Ende vom Schwarzen Busch halten wir uns links. Es geht durch den Küstenschutzwald. Der führt weiter bis nach Gollwitz. Auch schön. Wir biegen aber nach einem kurzen Stück in Richtung Kaltenhof ab. Vorbei am Gutshaus, vielen Ferienhäusern, einem kleinen Teich und einem Spielplatz geht es durch das alte Kaltenhof mit Kopfsteinpflaster unter den Füßen. Aber nicht lange. Auf Asphalt und mit Blick auf Poeler Felder erreichen wir Oertzenhof und Kirchdorf nach sieben Kilometern.

Statt direkt durch die „Inselhauptstadt“ zu laufen, schlagen wir einen Haken in Richtung Niendorf. Vor dem Ort führt ein Wanderweg mit Brücke über die Kirchsee. Hier bietet sich wieder eines der herrlichen Fotomotive mit der Kirche am Horizont an.

Wir setzen zum Endspurt an. Lassen den Hafen und die Kirche in Kirchdorf hinter uns. Der breite Feldweg führt an Seedorf vorbei nach Timmendorf mit dem Reiterhof Plath. Die Ostsee vor Augen geht es zurück zum Leuchtturm. Geschafft, durchgeschwitzt, aber auch glücklich. Der Kopf ist frei, Corona kann uns mal.

Hartgesottene können den Lauf mit einem Sprung in die Ostsee krönen. Eine Sauna zum Aufwärmen gibt es leider nicht. Genießer können einen Glühwein oder Sanddornsaft to go in der „Seekiste“ an der Promenade bestellen.

Wir sind eine Stunde und 24 Minuten gelaufen. Mit weniger Blicken nach links und rechts hätten wir schneller sein können. Gemütlicher geht immer. So ist die Runde für fast jeden geeignet. Viel Spaß!

Von Heiko Hoffmann