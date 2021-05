Insel Poel: Mini-Feier zum Richtfest für Haus des Gastes

Kirchdorf

Das neue Haus des Gastes in Kirchdorf nimmt von Tag zu Tag mehr Gestalt an. „Es wird zu unserer neuen Visitenkarte“, sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) erwartungsvoll.

Inzwischen sind die Rohbauarbeiten in der Wismarschen Straße 2 so gut wie fertig. Das Richtfest am Mittwoch hatten sich die Poeler eigentlich ganz anders vorgestellt – in einem feierlichen Rahmen mit Programm und ganz vielen Gästen. So blieb es coronabedingt ein kleiner Kreis.

Hortkinder fertigen Richtkrone

Die Richtkrone schwebt dennoch über dem Neubau. Hortkinder haben mit ihren Erzieherinnen und dem Hausmeister aus Seegras und weiteren Inselzutaten die Richtkrone gefertigt. Die Bürgermeisterin hofft, dass die Arbeiten weiterhin zügig vorangehen, damit Ende des Jahres die Einweihung gefeiert werden kann.

Das neue Gebäude entspricht in der äußeren Form einer Kopie des Vorgängerhauses. Die ehemalige Schule, die seit 25 Jahren als Kurverwaltung genutzt wurde, hätte dieses Jahr ein Alter von 185 Jahren erreicht.

Dachbalken krachte 2012 ein

Gabriele Richter erinnerte am Mittwoch daran, dass im Februar 2012 die Dachbalken in das Untergeschoss stürzten. Somit konnte das Haus nur noch teilweise genutzt werden. Schnell hätten sich Verwaltung und Politik für das neue Vorhaben entschieden. Dabei fand der Wunsch der Bürger nach einem Gemeinschaftsraum Berücksichtigung.

Reibungslos verlief die Zeit der Vorbereitung nicht. „Wir haben das Ausmaß des Fördermittelverfahrens mit seinen bürokratischen Hürden unterschätzt. Dennoch haben wir nie aufgegeben“, so die Bürgermeisterin. Denn man sei überzeugt, dass die Ostseegemeinde „ein solch schönes Haus für den Tourismus und für das kulturelle Leben auf der Insel dringend braucht“.

Holz dominiert

Schlagkräftig: Bürgermeisterin Gabriele Richter versenkte einen Nagel im Holzbalken. Quelle: Heiko Hoffmann

Erster Spatenstich war im August 2020. Generalauftragnehmer ist die Firma Wocon aus Lambrechtshagen bei Rostock. Die Bodenplatte war Ende 2020 fertig. Aufgrund des langen Winters mit Frost gingen die Bauarbeiten erst im Ende März wieder weiter. Danach konnten Poeler und Gäste den Rohbau wachsen sehen. Gebaut wird nicht Stein auf Stein, die Bürgermeisterin spricht von klimafreundlicher Holzständerbauweise.

Kur- und Veranstaltungssaal

In dem neuen Haus mit einer Raumfläche von 766 Quadratmetern werden acht Mitarbeiter tätig sein. Es wird komplett barrierefrei. Im Erdgeschoss befinden sich neben dem Empfangsbereich auch Mitarbeiterbüros, die Inselbibliothek sowie der Kur- und Veranstaltungssaal mit einer kleinen Küche und Sanitärräumen. Der 147 Quadratmeter große Saal wird auch außerhalb der Öffnungszeiten der Kurverwaltung für Feste, Empfänge und Veranstaltungen der Insulaner zur Verfügung stehen.

Onlineangebote und kostenfreies WLAN

Gehört zum Richtfest: Kurdirektor Markus Frick versenkte mit kräftigen Hammerschlägen einen Nagel im Holzbalken. Quelle: Heiko Hoffmann

Zum Obergeschoss gelangen Gäste über eine Treppe oder mit dem Fahrstuhl. Dort besteht die Möglichkeit, in einer gemütlichen Lounge Onlineangebote und kostenfreies WLAN zu nutzen. Ein zweiter Veranstaltungs- und Sitzungsraum, weitere Sanitärbereiche und Funktionsräume runden das Raumangebot im Obergeschoss ab. Kurdirektor Markus Frick: „Wir schaffen hier einen Begegnungspunkt, der seinesgleichen sucht.“ Kurverwaltung, Bibliothek, touristischer Anlauf, Räume für Feierlichkeiten – alles sei unter einem Dach.

Bei der Gestaltung der Außenanlage soll maritimes Flair zur Geltung kommen. Geplant sind Fahrradständer und Parkplätze für Besucher. Außerdem plant die Gemeinde Ladestationen für Elektroautos.

Der Neubau wird mit Mitteln zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ des Landes MV mit einem 83-prozentigen Zuschuss gefördert. Gabriele Richter: „Der Eigenanteil der Gemeinde war mit 494 000 Euro geplant. Aus eigenen Finanzmitteln hätten wir solch ein Vorhaben nicht stemmen können. Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben wurden mit drei Millionen Euro bewertet, die gegenwärtige Situation im Baugewerbe zeigt jedoch Lieferengpässe und Kostensteigerungen beim Material.“ Das klingt, als müsse die Gemeinde Geld nachschießen oder mit Landesbehörden nachverhandeln.

Von Heiko Hoffmann