Kirchdorf

Das Geschäft in Supermärkten floriert. Offenbar gilt das auch für die kleine Insel Poel. Neben den rund 2600 Insulanern lassen vor allem die Urlauber die Kassen kräftig klingeln.

In Kirchdorf gibt es von Netto und Rewe Überlegungen für neue Märkte. Während der rote Netto am jetzigen Standort in der Wismarschen Straße komplett neu errichtet werden soll, könnte es bei Rewe zu einer Verlagerung des Standortes kommen.

Netto seit 2010 auf der Insel

Den Netto-Markt in der Wismarschen Straße gibt es seit Sommer 2010. Ein Bäcker und 66 Autostellplätze komplettieren das Angebot. Damals war einerseits der Wunsch nach einem zweiten Lebensmittelmarkt auf der Insel unüberhörbar, andererseits gab es Bedenken, ob die Insel überhaupt zwei Märkte verträgt.

Diese Gedanken sind Schnee von gestern. Netto strebt eine Vergrößerung seiner Verkaufsfläche an, da laut Inselverwaltung „die Kapazitäten sowohl der Verkaufsraumfläche als auch des Stellplatzangebotes nicht mehr ausreichen“. Im Gespräch ist ein Markt mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern. Und weiter: „Die Gemeinde reagiert damit auf Planungen der Netto Marken Discount AG & Co. KG, die vorsehen, den bestehenden Verkaufsraum um einen Getränkemarkt zu ergänzen. Eine Erweiterung des Angebotes der Waren des täglichen Bedarfs stellt ebenfalls ein Ziel des Rahmenplanes der Gemeinde Ostseebad Insel Poel aus dem Jahr 2017 dar.“

Wohnungen im Obergeschoss

Netto selbst will sich derzeit nicht zu den Plänen äußern. Die Gemeinde hatte zuletzt den Vorentwurf zum B-Plan gebilligt und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung auf den Weg gebracht. Diese endete Mitte Mai. Die nächsten Schritte im Verfahren dürften sich noch einige Monate hinziehen. Mit einem Neubau oder auch einer Erweiterung ist frühestens 2022 zu rechnen. Bei einem Neubau könnten im Obergeschoss Wohnungen entstehen. Pläne dafür gibt es bereits.

Rewe sucht Standort

Von deutlich größerer Tragweite für Poel sind die Überlegungen von Rewe. Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.): „Das Rewe-Unternehmen hat die Firma Rösch Immobilien aus Elmshorn beauftragt, einen geeigneten neuen Standort, gelegen an der Landesstraße in Kirchdorf, für einen neuen Markt zu suchen. Benötigt wird eine Fläche von fast 10 000 Quadratmetern.“

Im April habe ihr Geschäftsführer Philipp Rösch mitgeteilt, dass mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Schwerin diesbezüglich Verhandlungen aufgenommen werden sollen. „Sie garantieren der Gemeinde bei Auszug von Rewe, dass es eine Nachmietung geben wird“, so die Bürgermeisterin.

Offenbar entsprechen die Parkplatzsituation und die Treppe zum Einkaufsmarkt nicht mehr den Wunschvorstellungen. Im Gemeindezentrum hat die Inselverwaltung ihren Sitz. Außerdem befinden sich dort einige Läden, eine Gaststätte und Wohnungen. Zum Jahresende wird die Kurverwaltung ihr vorübergehendes Quartier wieder verlassen und in das neue Haus des Gastes in die Wismarsche Straße zurückziehen.

Grundstück der Kirchgemeinde?

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Schwerin hat ein Grundstück am Ortsausgang von Kirchdorf in Richtung Timmendorf auf der rechten Seite. Auf Nachfrage wollte sich Rösch Immobilien zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter äußern. Nur so viel: Es würden Grundstücke geprüft und es werde geprüft, ob Standorte zukunftsfähig seien.

Seit März 2018 gehört der Supermarkt im 1998 erbauten Gemeindezentrum in Kirchdorf zur Rewe-Gruppe. Vor der „Umflaggung“ war es ein Sky-Markt. Dieser hatte im Juli 2013 eröffnet, nachdem es im März 2013 zur Schließung des Edeka an gleicher Stelle gekommen war. Diese Nachricht traf die Poeler damals völlig unerwartet. Der Drogerie-Markt Schlecker war bereits im Herbst 2012 geschlossen worden, so dass ein verwaistes Gemeindezentrum befürchtet wurde. Vorgänger von Edeka im Gemeindezentrum war eine Super-Spar-Filiale bis Mai 2002.

Die alte Edeka-Kaufhalle an der Straße der Jugend gab es bis Ende 2002. Später wurde sie abgerissen. Seit Jahren wird auf der Freifläche geparkt, jetzt ist sie vorgesehen für den Neubau der Schule und einer Sporthalle.

Von Heiko Hoffmann