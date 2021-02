Timmendorf

Die Ostsee hat eisige Temperaturen und lädt nur Hartgesottene zum Baden ein. Die Strände entlang der Poeler Küste sind aber vor allem wegen der Corona-Einschränkungen nur spärlich besucht. „Wir hoffen, dass wir zu Beginn der Osterferien am letzten Märzwochenende wieder Touristen auf der Insel Poel begrüßen können“, blickt Insel-Bürgermeisterin Gabriele Richter voraus.

Vorbereitung für neue Badesaison

Die Vorbereitungen für die neue Badesaison laufen jedenfalls. So soll eine neue und etwa doppelt so große Hauptwache für den Strand in Timmendorf angeschafft werden. Die Kosten sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Idealfall soll der Rettungsturm im Sommer stehen. Die Ausschreibung werde zurzeit vorbereitet, so die Bürgermeisterin. Fördergeld wird über die „Gemeinschaftsaufgabe Entwicklung regionaler Wirtschaftsstruktur“ beantragt.

Kurdirektor Markus Frick ist aktuell dabei, auch einen neuen Rettungsturm für den Schwarzen Busch zu besorgen. Gespräche mit dem Landesförderinstitut laufen, der Antrag geht noch diese Woche raus. Frick: „Das größte Defizit sind unsere Türme am Strand.“ Über 25 Jahre alt, zu klein und fernab der heutigen Ansprüche. Ein Turm kostet 35 000 bis 40 000 Euro, gefördert werden sie zu 60 Prozent. „Mit unserem eingestellten Budget könnten wir gleich zwei Türme anschaffen. Das würde uns ein gutes Stück voranbringen“, so Markus Frick. Auch der Kurdirektor hofft auf die Umsetzung bis zum Sommer, doch im Corona-Jahr könnte es auch Herbst werden.

Ende Mai werden die ersten Rettungsschwimmer auf der Insel erwartet. Gabriele Richter: „Die Badesicherheit sowie der Einsatz von acht ehrenamtlichen Rettungsschwimmern der DLRG erfordert jährlich Investitionen in Ausrüstung, Technik, Rettungsmittel und in unser Rettungsboot. Darüber hinaus müssen die Rettungstürme den arbeits- und sicherheitstechnischen Standards entsprechen, die in den letzten Jahren erhöht wurden.“

Unterkunft erneuert

Daneben wird der für die Unterbringung der Rettungsschwimmer genutzte Bungalow in Timmendorf-Strand zurzeit vom Bauhof auf Vordermann gebracht. Die zuletzt vor 20 Jahren renovierten Bäder werden komplett erneuert. Richter: „Attraktive Rahmenbedingungen, zu denen natürlich auch die Unterkunft gehört, tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer auf eine Stelle bei uns bewerben und wohlfühlen.“

Für Spaziergänger und Urlauber mit Handicap soll es barrierefreie Strandzugänge geben. Zu diesem Zweck wurden 200 Quadratmeter Strandbefestigungsplatten bestellt, mit denen die Rampen und Plattformen errichtet werden. In Timmendorf wird der Hauptzugang so erweitert, dass Menschen mit Rollstuhl oder Rollator bis zu einem Strandkorb gelangen können. Nicht ganz so einfach ist es am Schwarzen Busch. Dort soll wegen des Gefälles von der Düne zum Strand eine Rampe vom Hauptzugang abgehen.

Neues Haus des Gastes

Den größten Schub versprechen sich die Inseltouristiker mit dem neuen Haus des Gastes in Kirchdorf. Die Bodenplatte wurde zum Jahresende fertig betoniert. Im nächsten Schritt werden die Rohbauarbeiten weitergeführt. Dazu zählen das Mauern von Innenwänden und des Aufzugsschachtes. Ende März soll planmäßig mit der Aufstellung der Holzfertigteilelemente begonnen werden. Im Oktober soll das Haus fertig sein.

Neben dem Empfangsbereich und einer Internetlounge wird es Mitarbeiterbüros, eine Bibliothek über zwei Etagen, einen großen Veranstaltungsraum für jedermann und einen kleinen Saal geben. Die Baukosten belaufen sich auf drei Millionen Euro. Davon werden 83 Prozent vom Land gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde beziehungsweise des Kurbetriebes beträgt 494 000 Euro.

Außerdem wird kostenloses WLAN an den Stränden Am Schwarzen Busch und in Timmendorf vorbereitet. „Einen belastbaren Termin gibt es dafür nicht“, so Kurdirektor Markus Frick. Entscheidend sei, wann die Wemacom die Leitung freischaltet. Die Kurverwaltung führt Gespräche mit einer Firma zur Umsetzung am Strand.

Projekt Pendelbus

Ein anspruchsvolles Projekt ist ein Pendelbus auf der Insel. Hier soll ein Elektro-Kleinbus schon in der Saison 2021, spätestens aber im Jahr 2022, eingesetzt werden. Hier müssen noch Gespräche mit der Nahbus GmbH geführt und rechtliche Rahmenbedingungen abgeklopft werden. Denkbar, so der Kurdirektor, sei eine Zusammenarbeit mit Nahbus oder einem eigenen Partner. Frick: „Es geht leider nicht einfach so, dass wir einen Bus mit neun Sitzen anschaffen und loslegen.“

