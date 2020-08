Hinter Wangern

Wohnmobile aus Wismar, Lübeck, Schwerin und Parchim stehen seit Jahren auf dem Parkplatz am Strand in Hinter Wangern. Jetzt hat ihn die Ostseebadgemeinde Insel Poel für Caravans und Fahrzeuge mit Hochdach gesperrt. Ein Schild verweist auf eine maximale Durchlasshöhe bis 1,80 Meter. Die Schranke an der Einfahrt zum Parkplatz ist niedriger gemacht worden.

Aus Gewohnheit Hinweisschild nicht gesehen

Diese Schranke versperrt seit kurzem Fahrzeugen, die höher als 1,80 Meter sind, die Zufahrt. Quelle: privat

„Ich sitze nachts am Strand und höre es auf einmal scheppern“, erzählt ein Wismarer. Der 41-Jährige schaut nach, was passiert ist. Eine Fahrerin ist mit ihrem Reisemobil gegen die Parkschranke gekracht. „Sie zitterte am ganzen Körper, sagte, dass sie schon seit zehn Jahren auf diesen Platz kommt“, schildert der Wismarer. Da habe sie das Schild mit der neuen Durchlasshöhe übersehen. Für ihn und weitere Stammgäste, die mit einem Bulli (VW-Bus) oder dem Wohnmobil kommen, sei die „Aktion der Gemeinde nicht nachvollziehbar“.

„Wir spielen keine laute Musik, legen keine illegalen Feuerstellen an, hinterlassen keinen Müll und halten die Dixi-Toilette sauber“, erklärt Stefan L. „Wir haben keine Ahnung, warum der Parkplatz für Womos jetzt gesperrt ist.“

Parkplatz ist kein Wohnmobil-Stellplatz

Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos) berichtet auf Anfrage von jüngsten Beschwerden, die es gegeben habe. Von Grillpartys und anderen Festivitäten. „Bislang haben wir die Wohnmobile geduldet. Wir haben aber nicht die personellen Ressourcen, um alles zu kontrollieren. Mehrere Gäste halten sich nicht an die Regeln und die, die es tun, sind nun bestraft“, bedauert sie. „Der Parkplatz in Hinter Wangern ist kein Caravan-Stellplatz. Hier gibt es kein Trinkwasser und keine Entsorgungsmöglichkeiten. Wer über Nacht bleiben möchte, der muss auf den Campingplatz oder Parkplatz in Timmendorf fahren“, erklärt die Bürgermeisterin.

Naturschutzgebiet befindet sich in der Nähe

Die Gemeinde hat die private Fläche für den Parkplatz in Hinter Wangern gepachtet. Es gab ihn zu DDR-Zeiten, deshalb habe er Bestandschutz. In der Nachbarschaft befindet sich aber das Naturschutzgebiet Fauler See-Rustwerder. Nach Hinweisen vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt sowie von der unteren Naturschutzbehörde stellen Wohnmobile einen Störfaktor dar, erläutert die Bürgermeisterin. Das Naturschutzgebiet gehöre zur hoch geschützten Kategorie. Deshalb dürfen beispielsweise auch Surfer in diesem Bereich nicht ihren Sport betreiben. Sie stören die Vögel.

Parkplatz wichtig für Strandbewirtschaftung

„Wir wollen vermeiden, dass wir den Parkplatz ganz schließen müssen“, stellt Gabriele Richter klar. „Dann könnten Badegäste nur noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad an den Strand nach Hinter Wangern kommen.“ Außerdem brauche die Gemeinde den Parkplatz, um den Strand bewirtschaften zu können. Aus den genannten Gründen sah sie sich gezwungen, den Parkplatz für Wohnmobile zu sperren. Der Parkautomat, an dem es auch Caravan-Tickets gibt, wird umgestellt.

Inselgemeinde plant neuen Womo-Stellplatz

Als Ausblick kündigt die Bürgermeisterin an, dass auf der Insel Poel ein weiterer Caravan-Stellplatz geschaffen werden soll. Denn die Corona-Pandemie habe sehr deutlich gemacht, dass ein erhöhter Bedarf an weiteren Womo-Plätzen besteht. Dafür will die Gemeinde eine öffentliche Fläche in Timmendorf Strand herrichten lassen. Sie befindet sich hinter dem Parkplatz linker Hand in Richtung Dorf. Ein Gutachten soll die Möglichkeiten prüfen.

Von Haike Werfel