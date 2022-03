Wismar/Insel Poel

Die private Hilfsaktion der Wismarer Unternehmer Robert und Birger Plath für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist gestern Früh erfolgreich zu Ende gegangen. Gemeinsam mit ihren sechs Freunden sind sie nach rund 13 Stunden Fahrt gegen 5 Uhr wohlbehalten von der polnisch-ukrainischen Grenze zurückgekehrt.

In ihren vier Transportern haben sie 18 Kinder und vier Erwachsene in Sicherheit gebracht. Ein Ukrainer ist mit seinem Pkw gefahren. Der Reiterhof Plath in Timmendorf auf der Insel Poel hat die Gruppe aufgenommen. In seiner Appartementanlage sollen die Geflüchteten ein neues Zuhause auf Zeit erhalten.

Kurz vor der Abfahrt des Wismarer Hilfskonvois am Mittwoch (v. l.): Janett Wöltering, Robert und Birger Plath, Bastian Schurig, Stefan und Wolfgang Dörk vor den vier voll gepackten Transportern. Auf dem Bild fehlen Jörg Boddin und Norbert Clausen. Quelle: Haike Werfel

„Kinder haben uns dankbar angestrahlt“

Es sind zwei Ehepaare mit ihren eigenen und Pflegekindern – Mädchen und Jungen im Alter von einem bis elf Jahren. Die Familien sind aus der westukrainischen Stadt Luzk, 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, geflüchtet. „Einige Kinder waren ziemlich k. o., andere ganz pfiffig drauf. Es hat uns so gefreut, wie die Kinder uns angestrahlt haben“, erzählt Robert Plath. Allein das habe den Helfern bestätigt, Gutes getan zu haben, sagt der 42-Jährige.

Ein geflüchtetes Kind feierte Geburtstag

Die Familie von André Plath hatte in Timmendorf alles für die Ankunft vorbereitet. Der Frühstückstisch sei bereits gedeckt gewesen. „Wie lange die Gruppe bleiben wird, wissen wir nicht. Sie will weiter nach Dänemark, wo sie von einer Kirchengemeinde aufgenommen wird, in der sie Verwandte haben“, berichtet Robert Plath. Für das jüngste Kind wurde gestern Nachmittag spontan eine Feier zu seinem ersten Geburtstag organisiert.

17-jährige Ukrainerin als Dolmetscherin

Während der Fahrt konnten sich die Helfer nur mit einer Mutter auf Englisch verständigen. Auf Poel hat sich das Sprachproblem entspannt. Eine 17-jährige Ukrainerin spricht Deutsch. Sie ist mit ihrer Mutter und einem Geschwisterkind sowie einer weiteren Frau und zwei Kindern ebenfalls aus Luzk geflüchtet und zunächst in Schwerin untergekommen. „Einer meiner Onkel hat die sechs auf die Insel geholt“, erzählt Robert Plath. Er berichtet auch von einem weiteren Hilfskonvoi, den Poeler organisiert haben. Gestern Abend sind sie mit drei Fahrzeugen gestartet.

Viele junge Helfer auf polnischer Seite

Im polnischen Dorohusk, einem kleinen Grenzübergang zur Ukraine, seien die acht Wismarer Helfer auf viele Deutsche getroffen. Aus der ganzen Bundesrepublik kamen Hilfskonvois an. „Viele junge Polen, aber auch Deutsche helfen den Hilfsorganisationen, die Hilfsgüter nach Kleidung, Lebensmitteln und Medikamenten zu sortieren. Das ist schon sehr gut strukturiert dort“, schildert Robert Plath. Sie hätten auch viel Dankbarkeit gespürt. „Manche Ukrainer kommen total gerädert an. Sie stehen zwanzig Stunden und länger an der Grenze.“

Die vier mit Hilfsgütern bepackten Transporter aus Wismar sind am polnisch-ukrainischen Grenzübergang angekommen. Quelle: privat

Landkreis koordiniert Hilfsangebote

Inzwischen ist die organisierte Ukraine-Hilfe angelaufen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg koordiniert sie und nimmt auf seiner Internetseite https://www.nordwestmecklenburg.de/de/ukraine.html Angebote von Wohnraum zur dezentralen Unterbringung, von ehrenamtlichen Sprachmittlern, Einkaufshilfe und Betreuung entgegen. Die Deutsche Bahn befördert Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos. Deshalb will Robert Plath keinen weiteren Konvoi organisieren. „Es haben sich in unserer Abwesenheit ganz viele Leute als Helfer bei meinen Mitarbeitern gemeldet und auch angeboten, mitzufahren. Vier Dolmetscher haben ihre Telefonnummern hinterlassen“, informiert er und zeigt sich dankbar für die Hilfsbereitschaft seiner Mitmenschen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Haike Werfel