Der Tourismus boomt an der Ostseeküste. Wismar und die Insel Poel stehen auch in diesem Sommer wieder hoch im Kurs bei Urlaubern. Doch vielfach haben die Gäste Mühe, Platz im Restaurant zu finden. Die Gastronomie klagt über akute Personalnot. „Es sind in diesem Sommer noch mehr Touristen da, aber wir haben weniger Mitarbeiter“, sagt Svenja Preuss vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in der Region Wismar.

„Da unsere Mitarbeiter bis Juni in Kurzarbeit waren, konnten wir nicht auf ausländische Mitarbeiter bauen und keine Verträge abschließen. Insofern fehlen vor allem die Saisonarbeitskräfte“, berichtet die Inhaberin des Hotels „Alter Speicher“ in Wismar. Zudem seien nach sieben Monaten Zwangsschließung im Lockdown einige Mitarbeiter nicht mehr belastbar und würden krank. „Und die Belastung ist zurzeit sehr hoch – durch weniger Kollegen bei diesen Menschenmengen.“

„Es ist alles knapp, keiner darf krank werden“

Der Personalmangel in den Betrieben führe auch dazu, dass einige Restaurants, etwa in Boltenhagen, nur noch Selbstbedienung anbieten. Und er wirke sich unter anderem auf die Öffnungszeiten aus. Einige Gaststätten haben einen Ruhetag eingeführt, andere öffnen erst ab 17 Uhr. „Das hat natürlich seine Ursachen. Die Gastronomen verzichten ja nicht freiwillig auf den Umsatz“, erklärt Svenja Preuss.

„Wir haben unsere Öffnungszeiten geändert“, bestätigt Ingrid Hanekamp vom Poeler Forellenhof in Niendorf. „Wir bieten zwar weiterhin durchgehend eine warme Küche an. Sie schließt aber um 19 Uhr und die Gaststätte um 20 Uhr, damit unsere Mitarbeiter mal Luft holen können. Daran müssen sich die Urlauber gewöhnen.“ Sie weiß auch, dass einige Restaurants am Nachmittag für drei Stunden schließen. Das möchte sie ihren Beschäftigten nicht zumuten.

„Es ist schon alles knapp“, sagt auch Oliver Kröning von „Kröning’s Fischbaud“ in Kirchdorf. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Es darf keiner krank werden.“ Die Personaldecke in der Branche sei aber schon lange sehr dünn. „In Mecklenburg-Vorpommern sind über 2000 Stellen im Hotel- und Gaststättengewerbe unbesetzt. Das sind 30 Prozent mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Dehoga-Chefin Svenja Preuss.

Italiener sucht Servicekraft zur Festeinstellung

Auch Paolo Volpe sucht Verstärkung für sein Team im „Il Casale“ in Wismar. Das italienische Restaurant am Alten Hafen benötigt eine Fachkraft im Servicebereich, um den Gästeansturm bewältigen zu können. „Ich möchte eine Kellnerin oder einen Kellner fest einstellen, nicht nur als Saisonkraft, um das Personal zu entlasten. Wir haben täglich geöffnet“, sagt der Inhaber. Er versucht sein Glück erneut bei Facebook, über das soziale Netzwerk hat er bereits einen Konditormeister für sein Eiscafé gefunden. „Von der Arbeitsagentur kommt ja nichts“, zeigt er sich enttäuscht.

Freie Stellen 184 Stellen sind im Gastgewerbe in der Region Wismar im Juli unbesetzt gewesen, teilt die Agentur für Arbeit mit. Es handelt sich um sozialversicherungspflichtige Arbeitsangebote der Unternehmen.

Zwei Köche haben Restaurant im Lockdown verlassen

Die Personalnot in der Gastronomie ist nicht zuletzt auch eine Folge der Corona-Pandemie. Etliche Beschäftigte haben wegen fehlender Perspektive in den Lockdowns der Branche den Rücken gekehrt. Das Hotel „Schäfereck“ in Groß Strömkendorf hat beispielsweise seine beiden Köche verloren. Sie arbeiten jetzt in einer Großküche beziehungsweise in einem Kantinenbetrieb, berichtet Hoteldirektor Andy Paetow. Er hat den Restaurantbetrieb in dieser Saison geschlossen und bietet den Hotelgästen nur ein Frühstück an. Die Restaurantfachleute würden im Wismarer Hotel „Seeblick“ eingesetzt. „Wir waren die Letzten, die wieder öffnen durften, der letzte Wirtschaftszweig und auch das letzte Bundesland. Sieben Monate lang hatten wir keine Planungssicherheit“, beklagt Paetow.

Nicht nur Personal, auch Azubis fehlen

Bereits seit dem zweiten Lockdown sucht „Dat Schnitzelhus“ in Wismar eine neue Restaurantfachfrau. An der Eingangstür zur Gaststätte hat Inhaber Dietmar Zientek einen Zettel angebracht. Seine Kollegin habe sich einen Job in einem anderen Bereich gesucht, sagt Kellner Michael Jehn. Dass eine Mitarbeiterin fehlt, sei deutlich zu spüren. Die Lücke würden der Chef und seine Frau schließen.

Über zu wenige Angestellte kann sich Conny Kunow, eine der drei Inhaber des Restaurants „Alter Schwede“, nicht beklagen. „Aus dem Lockdown sind zum Glück alle Mitarbeiter zurückgekehrt“, ist sie froh. Denn in der Traditionsgaststätte am Wismarer Marktplatz hat das Team gut zu tun. „Aber uns fehlen Auszubildende in der Küche und im Service.“ Gründe, warum junge Leute diese Berufe nicht erlernen möchten, sieht sie vor allem in den Arbeitszeiten abends und am Wochenende.

Von Haike Werfel