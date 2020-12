Poel

Spannend für Groß und Klein ist ein nächtlicher Spaziergang am Strand mit einer UV-Taschenlampe. Die zeigt den Strand in einem ganz neuen Licht. Leuchtend Blau, Rosa oder Weiß. Aber auch Mikroplastik, Muschelschalen und Pilze erstrahlen in ganz neuen Farben. Der Bernstein, der tagsüber nur schwer von einem Feuerstein zu unterscheiden ist, leuchtet unter UV-Licht strahlend hell und ist deutlich von anderen Dingen zu unterscheiden.

Dagegen leuchten Donnerkeile eher rosa. Am besten nimmt man einen Bernstein mit an den Strand, dann kann man die Farben vergleichen. Man findet Bernsteine an den natürlichen Sandstränden, in dem Bereich, in dem auch das Seegras liegt.

Daran erkennt man Bernstein

Wie Rolf Konkel, Experte des GeoParks Nordisches Steinreich, erklärt, schwimmen Bernsteine, während alle anderen Steine, wie auch der Feuerstein schnell zu Boden fallen. Besonders wichtig für denjenigen, der bei Tageslicht sammelt ist ein kleiner Behälter oder eine Tüte. Denn es gibt immer wieder Phosphor am Strand, der aus im Meer versenkten Brandbomben stammt. Dieser beginnt selbstständig an zu brennen, sobald er warm und trocken wird. Darum die Funde nicht in die Hosentasche stecken!

Weitere Informationen dazu gibt es unter www.geopark-nordisches-steinreich.de

Nicht ins Licht schauen

UV-Taschenlampen können die Augen schädigen, wenn man direkt in das Licht schaut. Darum ist es sinnvoll, eine Schutzbrille zu tragen. Die Schutzwirkung kann man überprüfen, in dem man mit der UV-Lampe ein Stück weißes Papier anstrahlt (weißes Papier enthält optischen Aufheller) und die Brille in den Lichtstrahl bringt. Je dunkler das Papier wird, desto besser schützt die Brille vor der Strahlung. Man kann es auch mit einem Bernstein probieren. Einige Gelbfilter erhöhen noch die Kontraste und man sieht den Bernstein noch deutlicher.

