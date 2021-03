Kirchdorf

Auto stehen lassen, klimafreundliche Alternative schaffen, besserer Service für Gäste und Einheimische: Das ist der Plan der Ostseegemeinde für einen kostenlosen Pendelbus auf der Insel.

Das Vorhaben zählt zu den ambitionierten Projekten auf der Urlaubsinsel. Bisher hieß es, dass ein Elektro-Kleinbus schon in der Saison 2021, spätestens aber 2022 eingesetzt werden soll.

Absprachen mit Nahbus

Die Tendenz, so Bürgermeisterin Gabriele Richter, zeige aktuell in Richtung 2022. Bei einer Videokonferenz mit Vertretern der Inselgemeinde, der Nahbus GmbH und dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurden die möglichen Optionen ausgelotet. Nahbus, ein Unternehmen des Landkreises, ist für die Personenbeförderung im Kreis zuständig. Das heißt auch, dass es ohne Absprachen bzw. Zustimmung von Nahbus keinen Pendelbus auf der Insel geben wird.

Gabriele Richter: „Grundsätzlich steht Nahbus der Idee eines Pendelbusses offen gegenüber. Dieser könnte in Eigenregie durch Nahbus oder in Kooperation durch einen Subunternehmer betrieben werden.“ Beraten wurde auch darüber, was für ein Bus angeschafft werden könnte. Poel möchte einen E-Bus fahren lassen. Doch Nahbus bremst. „Bevor umfangreiche Investitionen getätigt werden, sollte zunächst mit einem Dieselbus begonnen werden, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, an dem sich dann die Anschaffung eines Elektrobusses orientieren sollte“, so die Bürgermeisterin.

Urlauber nutzen Kurkarte

Urlauber sollen den Bus kostenlos über die Kurkarte nutzen können. Seit diesem Jahr gilt eine höhere Kurabgabe auf der Insel. Außerdem wird die Zeit der Hauptsaison um zwei Monate verlängert. Begründet wurde der Schritt auch damit, dass das touristische Angebot ausgebaut werden soll. Der Pendelbus ist ein Projekt. Aber auch die Poeler sollen den Bus kostenlos nutzen können. Dafür wird die Gemeinde einen Zuschuss zahlen müssen.

Nahbus steuert die Urlaubsinsel mit der Linie 230 an. Das Angebot wird als zu dürftig kritisiert. „Da könnte der Pendelbus zwischengrätschen“, so die Bürgermeisterin.

Von Mai bis Oktober

Der Bus soll von Mai bis Oktober auf der Insel fahren. Urlauber vom Schwarzen Buch sollen so zum Beispiel an die Strände von Timmendorf oder Gollwitz gelangen. Auch der Ort Kaltenhof mit den vielen Ferienhäusern soll angefahren werden. „Wir wollen die Urlauber animieren, ihr Auto stehen zu lassen und stattdessen den Bus zu nutzen“, nennt die Bürgermeisterin ein großes Ziel. Andererseits sollen Bereiche wie Malchow, Vorwerk, Gollwitz, die bisher kaum abgedeckt sind, besser angebunden werden, damit es sich lohnt, in Kirchdorf etwas mit dem Bus zu erledigen.

Zwei Fahrpläne abstimmen

Gabriele Richter: „Wir haben einen Entwurf fertiggestellt, wie der Fahrplan aussehen könnte.“ Dieser müsse mit dem Linienfahrplan von Nahbus abgestimmt werden. Außerdem werde das Gästepotenzial der einzelnen Haltestellen und Orte ermittelt. Auf Basis dieser Ergebnisse wolle Nahbus dann ein Angebot unterbreiten. Richter „Wir lauern auf einen Abstimmungstermin.“

Denn an Vorarbeit ist noch einiges zu leisten. Zum dicken Brett zählen die Finanzen. Wie hoch fällt der Zuschuss der Gemeinde aus? Was kostet der Bus? Welche Förderung kann abgegriffen werden? Und gilt diese ausschließlich für einen E-Bus?

Größerer Parkplatz in Fährdorf?

Langfristiges Ziel der Inselgemeinde ist es, den Verkehr deutlich zu reduzieren. Gabriele Richter: „Heute kommt fast jeder Besucher mit dem Auto auf die Insel. Gäste, die mit Bahn und Bus anreisen, sind selten. Wir wollen den Autoverkehr so gering wie möglich halten.“

Die Gemeinde würde gerne den kleinen Parkplatz in Fährdorf vergrößern. Aber aus Naturschutzgründen wird das wohl nicht möglich sein, „weil wir dann in die Salzwiesen eingreifen würden. Ich sehe da kaum Handlungsspielraum.“ Dennoch gibt die Bürgermeisterin die Hoffnung nicht gänzlich auf. Denn: „Mit so einem Parkplatz könnten wir den Gästen sagen, kommt mit dem Rad auf die Insel oder nehmt den Bus. Sie könnten am Zugang zur Insel ihr Auto stehen lassen.“ Auch das wäre ein Beitrag für die Umwelt.

Von Heiko Hoffmann