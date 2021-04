Kirchdorf

„Ich wollte mich unbedingt impfen lassen“, erklärt Klaus Kaczmarek. „Bei unseren beiden Ärzten muss man lange auf einen Termin warten, weil sie keinen Impfstoff haben.“ Als der 71-Jährige aus Kirchdorf von dem mobilen Impfangebot erfährt, steht für ihn fest: „Wenn’s nicht zu voll ist, geh’ ich hin. Mit der Impfung schütze ich mich und andere.“ Etwa eine halbe Stunde hat er auf seinen Piks gegen das Coronavirus warten müssen.

Ein mobiles Impfteam machte gestern Station am Poeler Heimatmuseum in Kirchdorf. Von 8 bis 12 Uhr konnten sich über 70-Jährige, die auf der Insel und in der näheren Umgebung wohnen, ohne Termin mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen. Von 13 bis 18 Uhr gab es die Einladung an über 60-Jährige Insulaner. Ihnen wurde Astrazeneca gespritzt.

Ganz spontan und ohne Warten zum Impfen

Die ersten Impfwilligen sollen sich schon gegen 6 Uhr eingefunden haben, weiß Klaus Kaczmarek von Bekannten. Auch eine 73-jährige Kirchdorferin ist bei Zeiten hergekommen und muss eine Stunde warten. „Halb acht war ich hier. Als ich davon gelesen habe, war klar, dass ich das nutze.“ Jetzt sitzt sie mit Bekannten auf einer Bank in der Sonne. „Das ist eine sehr gute Aktion“, lobt die Seniorin. „Ich wohne gleich in der Nähe. Jetzt muss ich nicht zum Impfen nach Wismar fahren.“ Obwohl sie ein bisschen Angst vor Spritzen hat, weil sie dabei verkrampft, wollte sie sich unbedingt gegen das Coronavirus impfen lassen. „Wir haben’s in der Familie. Die Tochter meiner Cousine liegt den 20. Tag im Koma.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz spontan kommt Christa Bruhn gegen 10 Uhr vorbei. „Ich hab’s gerade in der Apotheke erfahren“, erzählt die 75-Jährige aus Fährdorf. Ohne zu warten und auch ohne ihren Impfausweis dabei zu haben, holt sie sich die begehrte Impfung.

Zur Galerie Impressionen von der mobilen Impfaktion des Landkreises Nordwestmecklenburg auf der Insel Poel

Impfmanager sorgt für Nachschub bei Impfdosen

48 Dosen mit dem Biontech-Impfstoff sind für die vierstündige Aktion vorgesehen. Zur Halbzeit haben ihn schon 36 Impfwillige erhalten. Tom Brose, Impfmanager des Landkreises, holt vorsichtshalber Nachschub aus dem Wismarer Impfzentrum. Insgesamt lassen sich bis zum Mittag 67 Menschen impfen. Den Piks mit Astrazeneca holen sich bis kurz vor Ende der Aktion 43 Insulaner. 60 Impfungen waren geplant.

Hausärztin im Ruhestand verabreicht begehrten Piks

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr das mobile Impfangebot erprobt und in fremder Umgebung eine Impfstrecke aufgebaut. Das Poeler Heimatmuseum stellte seinen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum zur Verfügung. Hier nahm ein Soldat die Anmeldung vor, ein weiterer händigte den Termin und die Unterlagen für den zweiten Impftermin aus. Außerdem diente der Raum zum Verweilen für die geimpften Frauen und Männer. Etwa 15 Minuten sollten sie warten, bevor sie sich auf den Heimweg machten.

Die ersehnte Impfung gegen das Coronavirus nahm Ute Wieland in einem Rettungswagen vor. Die Bad Kleiner Hausärztin im Ruhestand engagiert sich im Wismarer Impfzentrum. Das tauschte sie gestern gegen das Impfmobil. Es war auf der Rasenfläche hinter dem Museumsgebäude geparkt. Ein dritter Bundeswehrsoldat und Carolin Hühnmöller vom Impfzentrum begleiteten die Senioren dorthin. Wer von ihnen Hilfe benötigte, wurde nach der Impfung zurück in den Raum zum Ausruhen geführt.

Soldaten machen gern Dienst an der Gesellschaft

„Trotz erfolgreicher Aktion wird es vorerst keinen Tourenplan in andere Amtsbereiche geben." Christoph Wohlleben, Pressesprecher des Landkreises Quelle: privat

„Die Kameraden der Bundeswehr sind sehr umsichtig und hilfsbereit“, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin. Eigentlich im Fachdienst Jugend beschäftigt, ist Carolin Hühnmöller jetzt im Impfzentrum des Landkreises eingesetzt. Dort hört sie immer wieder von den Menschen: Die Soldaten sind so freundlich.

Das Lob freut Oliver Krohn, stellvertretender Leiter des Kreisverbindungskommandos. „Die Soldaten machen diesen Dienst an der Gesellschaft gerne. Er ist nicht nur eine Abwechslung im Alltag für sie, sondern auch gut fürs Image der Bundeswehr.“ Mehr als 50 Bundeswehrangehörige unterstützen derzeit in den Abstrich- und Impfzentren des Landkreises sowie bei den Testungen in den Seniorenheimen. Für die mobile Impfaktion auf der Insel Poel waren zwei Aufklärer aus Eutin und ein Versorger aus Torgelow im Einsatz.

Nach Angaben von Kreissprecher Christoph Wohlleben wird es trotz erfolgreicher Erprobung des mobilen Impfangebots vorerst keinen Tourenplan in weitere Amtsbereiche geben. Der Grund: Die Aussichten, mehr Impfstoff zu erhalten, sind nicht so gut.

Von Haike Werfel