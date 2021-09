Kirchdorf

„Hoffentlich habt ihr dicke Taschen mit“, lachen Dörte Scheffelmeier und Aenne Möller. Die Poelerinnen halten einen großen Scheck und eine prall gefüllte Schachtel mit Bargeld in der Händen. Beides ist für den zweijährigen Fiete gedacht. Er sitzt in seinem Kinderwagen und freut sich – vor allem aber über das große Drachenboot im Garten. Vor dem wird es am Sonntag spannend: „Wie viel Geld ist wohl zusammengekommen?“, fragen sich seine Eltern und Großeltern. Als der Scheck umgedreht wird, gibt es einen kurzen Moment der Fassungslosigkeit, dann Jubel und Applaus: Fünf Ziffern stehen auf dem Papier: 27 500 Euro. Damit erhöht sich das Spendenkonto auf eine Gesamtsumme von mehr als 40 155 Euro.

Haus voller Barrieren

Glückstränen fließen bei Fietes Oma Anke Leo-Becker. „Wahnsinn“, sagt sie gerührt. Sie hat in den vergangenen Wochen viel vor Freude geweint – wegen der überraschend großen Hilfsbereitschaft für ihren „Fieti“. Auch seine Eltern können es noch immer nicht fassen: „Es ist unglaublich, dass uns so viele Menschen unterstützt haben – allen ein großes Dankeschön!“

Anna und Johannes Becker müssen ihr erst vor kurzem finanziertes Haus dringend barrierefrei machen. Ihr Fiete leidet an der unheilbaren Muskelkrankheit MDC1A. Die ist äußerst selten und wirkt sich so aus, dass der Junge immer fürs Sitzen und Stehen Hilfe braucht und brauchen wird.

„Wir haben ein Reihenhaus mit einem normalen Badezimmer im Obergeschoss“, berichtet Anna Becker. Dieser für viele normale Zustand macht den Alltag für Fietes Familie sehr beschwerlich. Mit dem Spendengeld soll die Küche im Erdgeschoss in ein größeres, barrierefreies Bad entstehen. „Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir vielleicht einen Lift integrieren können, damit Fiete auch in seinem Therapiestuhl oder anderen Geräten nach oben kommt“, ergänzt seine Mama. Auch sie hat die Hilfsbereitschaft für ihren Sohn sehr bewegt und glücklich gemacht.

Viele Aktionen auf Poel

Das Drachenboot gehört zu denjenigen, die für Fiete in den vergangenen zwei Monaten fleißig Geld gesammelt haben: den Paddlern vom Poeler Sportverein. Für den Jungen haben sie Waffeln und Getränke verkauft und das Konto ihres Vereins zur Verfügung gestellt, damit Spendenbescheinigungen für die Geldgeber ausgestellt werden können. Übernommen hat das Frank Rodehau. „Er hat sich die Finger wundgeschrieben“, scherzt Thomas Albrecht. Der Berufsfeuerwehrmann aus Wismar hat die Sammelaktion mit dem Schweriner Fitnesstrainer Marco Eggers und Fietes Oma ins Leben gerufen. Zusammen wollten sie für den Jungen rudern und Kuchen verkaufen. Schnell sind es daraus immer mehr Aktionen geworden: ein Konzert für Fiete, eine Versteigerung, eine Party.

Summe aufgerundet

Auch Lars Ruttke, Mathias Däubler und Michael Krabbe haben ihre beliebte Enjoy Revival Party in Kirchdorf dem Jungen gewidmet. „Wir sammeln jedes Jahr für einen guten Zweck in der Region“, erzählen sie. Diesmal sei außerdem noch bei einer Online-Streaming-Veranstaltung auf Fiete hingewiesen worden – mit Erfolg. Insgesamt sind 2500 Euro zusammengekommen. „Wir haben die Summe aufgerundet“, berichtet Lars Ruttke.

Die Drachenboot-Sportler haben bei einer großen Veranstaltung auf Poel Waffeln für die Besucher gebacken. 1155 Euro sind dadurch zusammengekommen. Das Hartgeld haben sie in einem Karton mitgebracht. „Wenn einer Hilfe braucht, sind wir da“, erklärt Dörte Scheffelmeier, warum sie nicht gezögert haben, mitzuhelfen.

Instagram-Seite für Fiete

Beim Konzert der Ostseebanditen, das Sandra Mirow auf die Beine gestellt hat, sind durch den Verkauf von Getränken weitere 1300 Euro auf dem Konto gelandet. Auch Fietes Omi hat in ihrem Ladencafé in Gollwitz für ihren „Fieti“ gesammelt und mehr als 11500 Euro erzielt. Auch Anna Beckers Eltern haben Spenden eingesammelt – bei einem Blumenladen in ihrer Heimat Stormarn. Und ein bisschen mehr Geld wird dazukommen. „Zwei Firmen in Schwerin sammeln noch“, berichtet Mitinitiator Marco Eggers. Wofür das Geld verwendet wird, werden er und Thomas Albert verfolgen und berichten. Dafür haben sie die Instagram-Seite fiete_poel eingerichtet.

Thomas Albert und Marco Eggers haben bei Mudder Island auf Poel, Mecklenburg-Vorpommerns größter Schlammschlacht, auf zwei Rudergeräten und mit Helfern 100 Kilometer zurückgelegt und weiteres Geld gesammelt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuspruch gibt Kraft

Nun ist zusammengerechnet worden. Passend zum sonnigen Wetter hat es bei der Spendenübergabe im Garten des Restaurants „Zur Insel“ in Kirchdorf auf Poel auch nur freudestrahlende Gesichter gegeben und viele Dankeschöns. Auch Fiete hat Danke gesagt. Seine Eltern betonen: „Wahnsinn, was das für Ausmaße das angenommen hat. Dass wir so großen Zuspruch erfahren, gibt uns viel Kraft und Mut, wir werden in unserem Kummer ein Stück weit getragen. Und vielleicht können wir uns irgendwann dafür revanchieren.“

Von Kerstin Schröder