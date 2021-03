Insel Poel

Treibe Sport und tue Gutes. So lässt sich die Idee von Daniel Stocks, Trainer der ersten Fußball-Männermannschaft beim Poeler SV 1923, zusammenfassen. Seit Beginn des zweiten Lockdowns in der Corona-Pandemie im November ist der Spielbetrieb ausgesetzt. Die Sportler warten sehnsüchtig darauf, dass er wieder aufgenommen wird.

Da dies nicht abzusehen ist, ließen sich Daniel Stocks und seine Inselkicker Ende Februar etwas Besonderes einfallen: Sie halten sich fit durch Laufen und/oder Rad fahren und unterstützen obendrein den Förderverein der Schule in Kirchdorf und die Seenotretter in Timmendorf.

Sechs Mannschaften an Aktion beteiligt

Der Idee schlossen sich fünf Mannschaften an: Neben der zweiten Männermannschaft und den Alten Herren auch die Fußballerinnen und das Drachenboot-Team sowie der Neuburger SV. Vier Wochen lang lief und radelte jeder Sportler, jede Sportlerin für sich und meldete die Strecke dem jeweiligen Trainer. „Schon im ersten Lockdown vor einem Jahr hatte ich die Idee, um Sport treiben zu können, bilden wir Gruppen und vergeben Punkte fürs Laufen und Radfahren“, erzählte Fußballer Hannes Gilles, der auch die erste Fußball-Frauenmannschaft trainiert. Auch andere Sportler wie die TSG Wismar haben sie seinerzeit aufgegriffen.

Sportler danken Sponsoren für ihre Unterstützung

Jetzt sollte jeder gelaufene oder geradelte Kilometer der Poeler Sportler 50 Cent einbringen. Zahlreiche Sponsoren – Privatpersonen und Unternehmen von der Insel und aus der Wismarer Region – unterstützten die Aktion „Sport gegen Corona für einen guten Zweck“ und verdoppelten den Betrag.

Nach vier Wochen stand das Ergebnis fest: Insgesamt wurden 2679 Kilometer gelaufen und 4847 Kilometer Rad gefahren. Heiko Winkler beispielsweise lief einen Marathon, indem er die Insel Poel umrundete. Mit ihrer Aktion haben die Sportler des Poeler SV und des Neuburger SV insgesamt 7200 Euro erzielt. „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung“, sagte Torsten Paetzold, Vorsitzender des Poeler SV.

Spendenbeträge an drei Vereine überreicht

Am Sonnabend wurde das Geld gemeinsam verteilt. Jeweils 2400 Euro überreichten mehrere Mitglieder mit ihrem Vereinsvorsitzenden an den Schulförderverein und die Seenotretter. Mit dem gleichen Betrag wollen sie auch die Jugendfeuerwehr überraschen. Der Förderverein will nach Angaben von Daniela Zehr die Regionale Schule mit Grundschule bei der Digitalisierung unterstützen und Tablets sowie Ladegeräte anschaffen.

Die Seenotretter freuten sich ebenfalls sehr über die unverhoffte Geldgabe. „Wir finanzieren uns ja ausschließlich von Spenden und freiwilligen Zuwendungen“, erklärte Vormann Thomas Lietz. Er wusste zu berichten, dass nach 2020 auch in diesem Jahr der Tag der Seenotretter im Juli wegen Corona bereits abgesagt ist. „Da brechen uns erhebliche Gelder weg.“ Dabei haben sie noch einiges vor, müssen ihre Werkstatt renovieren, benötigen Regale für den Dachboden, wollen einen Sichtschutz am Carport anbringen und robuste Gartenmöbel anschaffen. Da kommt das Geld der Sportler gerade recht.

Von Haike Werfel