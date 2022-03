Wismar

Die kleine Insel Poel leistet Großes in Sachen Hilfsbereitschaft für die Ukraine. „Sowohl die Geflüchteten als auch die Menschen, die in der Ukraine bleiben, sind in diesen schweren Stunden auf Hilfe angewiesen. Die Bürgerinnen und Bürger auf der Insel Poel werden den Krieg nicht beenden können, aber sie können menschliches Leid lindern“, so Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos).

Schweigeminute und Friedenslichter

Die Poeler Gemeindevertreter hatten zu Beginn ihrer Sitzung in dieser Woche mit einer Schweigeminute der Opfer von Putins Krieg in der Ukraine gedacht und mit Kerzen ein Zeichen der Hoffnung ausgestrahlt. Die Bürgermeisterin der Inselgemeinde fand klare Worte. Der Angriffskrieg sei durch nichts zu rechtfertigen. Putin habe unermessliches menschliches Leid und Zerstörung über ein demokratisches, souveränes Land gebracht.

„Hilfsbereitschaft der Bürger auf Poel ist überwältigend“

„Viele Menschen, die ihr Land nicht verteidigen können, beispielsweise ältere Menschen und Mütter mit ihren Kindern, verlassen ihre Heimat. Die Hilfsbereitschaft der Bürger auf der Insel Poel ist überwältigend und spürbar groß“, so die Bürgermeisterin, die weiter sagt: „Viele Poeler Bürger, wie auch unsere Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr, sammelten Hilfsgüter und machen sich auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze oder weiter ins Kriegsgebiet und bringen die Sachmittel und anderes Material hin. Auf dem Rückweg werden Ukrainer mit nach Deutschland und auf die Insel Poel genommen. Diese Hilfsaktionen sind kräftezehrend und sehr emotional.“

Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Anke Mellendorf hat die Bürgermeisterin in den letzten Tagen alle bekannten „Kümmerer“ mit den Flüchtlingsfamilien aufgesucht, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. „Für die Kinder wurde Spielzeug mitgebracht und jede Familie erhielt einen Einkaufsgutschein.“ Außerdem wurde eine Willkommensmappe übergeben, die die wichtigsten Informationen und Hinweise für den weiteren Aufenthalt auf Poel und Umgebung beinhaltet. Derzeit befinden sich 22 Frauen und 16 Kinder aus der Ukraine auf Poel.

Veranstaltung am 19. März in Timmendorf

Am Sonnabend, 19. März, findet um 9 Uhr in der Reiterhalle der Familie Plath in Timmendorf eine Informations- und Austauschveranstaltung mit allen Geflüchteten und ehrenamtlichen Helfern statt. Eine Dolmetscherin wird an diesem Tag unterstützen.

Die Bürgermeisterin macht zudem auf eine Spendenaktion aufmerksam. In Zusammenarbeit mit dem Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum in Schwerin werden Sachspenden gesammelt. Dringend benötigt werden aktuell beispielsweise haltbare Lebensmittel (Fisch- und Fleischkonserven), Dauerbrot, Verbandmaterial und Thermounterwäsche. Die Sachspenden können in Kartons verpackt und mit einem Inhaltsverzeichnis versehen in der Kita Poeler Kücknest (Straße der Jugend 13 in Oertzenhof) und bei der Gemeindeverwaltung (Gemeinde-Zentrum 13 in Kirchdorf) abgegeben werden.

Bürgermeisterin ist stolz auf Hilfsbereitschaft

Gabriele Richter: „Auf die bisher geleistete selbstlose und solidarische Hilfsbereitschaft aller Poeler bin ich mächtig stolz und möchte allen Helfern von ganzem Herzen dafür danken! Ihr Kümmern drückt sich in den verschiedensten Hilfeangeboten aus. Sie bieten nicht nur ein Dach über den Kopf, sondern sie versorgen, bieten Sicherheit, zeigen Mitgefühl und nehmen in den Arm, wenn die Tränen kullern. Über diese Hilfe bin ich so froh!“

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat Notunterkünfte eingerichtet für den Fall, dass die Zahl der eintreffenden Geflüchteten die Kapazitäten der ersten Strukturen überschreitet. Derzeit sei nicht absehbar, ob die Unterbringungskapazitäten ausreichen. Auch die Inselgemeinde wurde vom Landkreis aufgefordert, Notunterkünfte zu melden, um im Bedarfsfall möglichst schnell zu handeln. Daraufhin wurde die Sporthalle in der Wismarschen Straße in Kirchdorf gemeldet.

Gabriele Richter: „Die Gemeinde Insel Poel will den Menschen in Not dauerhaft helfen und stellt drei Dreiraumwohnungen zur Verfügung, in denen geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein sicheres Zuhause finden können. Große Unterstützung boten auch Bürger und Organisationen, die Wohnraum zur Verfügung stellten.“

Von Heiko Hoffmann