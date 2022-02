Insel Poel: Wanderung an der Steilküste über Seegrashaufen und Bäume

Hinter Wangern

Es ist eine holprige Fahrt bis zum Strandparkplatz in Hinter Wangern – auf dem Sandweg reiht sich die letzten gut 300 Meter ein Loch an das andere. Doch im Schneckentempo kommt man einigermaßen voran und das Durchrütteln im Auto lohnt sich: Vom Parkplatz aus kann man auf eine schöne Wandertour gehen. Die führt zur Ostsee mit Blick auf Wismar und Boltenhagen, an Feldern entlang und zu einer beeindruckenden Steilküste der Insel Poel.

Ein Hinweisschild am Parkplatz gibt eine mögliche Richtung vor. Auf einem Holzpfeil steht: 1,8 Kilometer sind es bis nach Timmendorf. Aber es gibt noch einen zweiten Weg, der direkt ans Meer führt. Im Sommer gehen den viele Familien, die nichts gegen angeschwemmtes Seegras und einige Steine im Sand haben. Dafür werden sie mit einer tollen Aussicht und flach abfallendem Wasser belohnt. Der Strand ist allerdings nicht sehr breit und im Winter noch ein wenig schmaler, wenn Sturm und Hochwasser ist. Meist weht auch eine frische Brise – Handschuhe und Mütze sollte man dann lieber dabeihaben.

Wandern über weiche Seegrashaufen

Gewandert wird zunächst durch weichen Sand und über ebenso weiche Seegrashaufen. Nach einigen Hundert Metern wird man gegrüßt – aber nicht von anderen Spaziergängern: Wer im Winter Deutschlands siebtgrößte Insel abseits der Touristenorte erkundet, ist die meiste Zeit allein unterwegs. Doch der erste ist man auch wieder nicht: Auf einem großen rötlichen Stein steht das Wort „Moin“. Die norddeutsche Begrüßung sorgt unweigerlich für ein Lächeln auf den Lippen.

Die Wanderroute Quelle: Arno Zill

Der kleine Zwischenstopp wird für ein Erinnerungsfoto genutzt. Im Sand sind auch ab und zu Rosen zu entdecken – angeschwemmte Überbleibsel von Seebestattungen. Dann geht es weiter – bis einem Stämme und Äste den Weg am Strand versperren. Durch die kann man zuerst noch klettern oder an ihnen vorbeilaufen. Doch danach tauchen die Hindernisse immer wieder auf und werden irgendwann undurchdringlich. Im Sommer könnte man barfuß ins Meer ausweichen und wenn Niedrigwasser ist auf den dann breiteren Strand. An vielen Tagen des Jahres kann man die gesamte Strecke am Meer entlangwandern. Aber auch bei Hochwasser geht es weiter in Richtung Timmendorf – kleine Wege führen vom Strand zu einem Feldweg. Dort ist die Umgebung ein farblicher Kontrast zum Meer mit grünem Gras, einem kahlen Wald und hellblauem Himmel. Die Ausweichroute kann sich sehen lassen. Ein Junge kommt angelaufen. Er joggt und grüßt mit einem freundlichen „Hallo“.

Trampelpfade führen zurück zur Küste

Vom Feldweg aus gibt es immer wieder Trampelpfade zur Küste zurück. Die hat sich mittlerweile mächtig aufgetürmt. Nach etwa 30 gemütlichen Spazierminuten vom Parkplatz aus ist die Steilküste erreicht. Doch Vorsicht: An deren Rand entlangzuwandern oder auch unten drunter ist lebensgefährlich. Das Kliff kann jederzeit abbrechen, vor allem nach heftigen Niederschlägen, Frost, Sturm und Hochwasser. Deshalb sind oben mit rot-weißen Bändern schon einige Wege gesperrt – überall dort, wo die Abbruchkanten zu nah an sie herangerückt sind.

Ufer schrumpft jedes Jahr weiter

Einige neugierige Blicke kann man trotzdem aufs Meer und die Steilküste werfen. Dort, wo nicht abgesperrt ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, geht weiter den Feldweg entlang bis nach Timmendorf und dann vom Hafen aus links weiter zur Steilküste. Von dort kann man die Steilküste einige Hundert Meter lang sehen und die riesigen Löcher in ihren Wänden. Die sind in dem Ausmaß in Mecklenburg-Vorpommern einmalig. Auch sie, die sogenannten Brandungshohlkehlen, können dafür sorgen, dass die Küste weiter abbricht. Die schrumpft kontinuierlich. Das Kliff am Westufer der Insel Poel zählt zu den am stärksten von der Abtragung betroffenen Steilufern an der deutschen Ostseeküste. Der Sand, der abbricht, wird weggespült und so geht das Ufer jedes Jahr um 45 Zentimeter zurück.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn Timmendorf erreicht ist, kann man sich auf einer Sitzbank bei den Bootsliegeplätzen mit einem Tee oder Kaffee aus einem Geschäft oder mit einem Fischbrötchen vom Kutter für den Rückweg stärken. Am Hafen gibt es auch einen öffentlichen Grillplatz und Spielplatz, falls Kinder bei der Wandertour mit dabei sind. Die hat auf jeden Fall einen besonderen Reiz – gerade weil es nicht nur einen bestimmten Weg zum Ziel gibt.

Von Kerstin Schröder