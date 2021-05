Insel Poel hofft nach Coronaflaute auf das Sommergeschäft

Kirchdorf

Hoteliers, Ferienhausvermieter, Gastronomen, touristische Anbieter, Kurverwaltung – die Insel Poel zählt zu den von Corona stark gebeutelten Regionen. „Der Lockdown dauert nun schon sechseinhalb Monate. Trotzdem möchten wir bitten, mit den Öffnungsschritten verantwortungsvoll umzugehen, um den Start in die Sommersaison nicht zu gefährden“, appelliert Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.).

Die Öffnungsschritte

Von den vom Land beschlossenen Öffnungsschritten wollen viele Insulaner profitieren. Ab Sonntag, 23. Mai, öffnet wieder die Gastronomie, ab dem 7. Juni läuft der Übernachtungstourismus für Besucher aus MV an, ab dem 14. Juni dürfen endlich wieder Gäste aus allen Bundesländern auf Poel ihr Quartier beziehen.

Kontrollen bleiben

Gabriele Richter: „Alle diese Lockerungen setzen jedoch voraus, dass die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis stabil unter 100 bleibt. Die Corona-Schutzmaßnahmen werden nach wie vor vom Ordnungsamt der Gemeinde und der Polizei kontrolliert.“

Insel fast vollständig lahmgelegt

Auf der Sitzung der Gemeindevertreter am Montagabend sagte die Bürgermeisterin weiter: „Durch die aktuelle Cornona-Landesverordnung ist das touristische Leben der Insel Poel fast vollständig lahmgelegt.“ Das habe bei privaten Anbietern zu Totalausfällen geführt, auch die Kurverwaltung sei stark betroffen. Richter: „Welche Auswirkungen der harte Lockdown auf den Eigenbetrieb haben wird, ist zurzeit noch nicht abzusehen. Angesichts der beginnenden Hauptsaison führt inzwischen jeder Tag zu höheren Ausfällen bei geplanten Einnahmen aus Parkplatzgebühren und Kurabgabe.“

Höhere Kurabgabe senkt Defizit

Ende des ersten Quartals sei das vorläufige Betriebsergebnis knapp 8000 Euro schlechter als im Vorjahr und etwa 5400 Euro schlechter als im Jahr 2019 ausgefallen. „Diese relativ geringen Veränderungen sind im Jahr 2021 insbesondere auf die Erhöhung der Kurabgabe zurückzuführen, die größere Rückgänge durch die Jahreskurabgabe und der Kurabgabe der Gäste aus der Kurklinik verhindern konnte“, so die Bürgermeisterin.

Angesichts der ersten Öffnungsschritte für die Gastronomie ab Pfingstsonntag und dem Beginn touristischer Übernachtungen ab dem 7. Juni „gehen wir davon aus, dass ähnliche Umsätze wie im Sommer 2020 zu erwarten sind“, gibt sich die Verwaltungschefin relativ zuversichtlich.

In Nordwestmecklenburg wurden bisher rund 45 000 Impfdosen verabreicht, davon rund 33 000 für Erst- und 12 000 für Zweitimpfungen. Neben den drei vom Landkreis betriebenen Schnellteststationen in Wismar, Grevesmühlen und Gadebusch führen auch die Arztpraxis Gebser in Kirchdorf und die Inselapotheke in Kirchdorf nach Onlineterminvergabe Corona-Schnelltests durch.

Von Heiko Hoffmann