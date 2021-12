Insel Poel investiert 2022 in Radwege, Straßen, Schule und Hafen

Kirchdorf

Investitionen in die Schule, in Straßen, Radwege und in den Hafen Timmendorf stehen im nächsten Jahr auf der Vorhabenliste der Ostseegemeinde Insel Poel. Zum Ausblick auf 2022 sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.): „Unsere Haushaltssituation hat sich gegenüber dem letzten Jahr deutlich verbessert. Aufgrund der erfreulichen Einnahmesituation unserer Gemeinde konnten wir das tiefe Tal verlassen und wir können wieder dringliche Investitionen tätigen.“

Geld für neue und alte Schule in Kirchdorf

Ein großes Thema auf der Insel ist die Schule in Kirchdorf. Um die vorbereitenden Planungen für den Neubau der Schule anzuschieben, stellt die Gemeinde 450 000 Euro im Haushaltsjahr 2022 bereit. Mit einem Neubau in unmittelbarer Nähe auf der Fläche des früheren Edeka-Marktes ist nicht vor dem Jahr 2027 zu rechnen. Bis dahin müssen allerdings noch Mängel an der jetzigen Schule beseitigt werden. Diese betreffen den Brandschutz. So müssen bis zu 20 Rauchschutztüren eingebaut, Rauchmelder installiert und Metallschränke angeschafft werden. Kosten: 218 000 Euro.

In Gollwitz soll die Straße erneuert werden

Zu den größeren Vorhaben zählt die Straße in Gollwitz. Die Fahrbahn ist seit Jahren in einem desolaten Zustand. Für die Erneuerung sind 545 000 Euro eingeplant.

Außerdem möchte die Ostseegemeinde das Radwegenetz auf der Insel erweitern. Anträge für die straßenbegleitenden Radwege an den Kreisstraßen von Fährdorf über Vorwerk nach Kirchdorf wurden gestellt. Die Gemeinde übernimmt hier die Aufgaben des Landkreises NWM für das gesamte Planungs- und Ausschreibungsverfahren, damit das Verfahren durchgeführt werden kann. Ein Ausbau innerhalb der Ortslagen könne nicht stattfinden. Grundstückserwerb, Bäume, Finanzierungsanteil der Gemeinde – die Gründe sind vielfältig.

Gemeinde hat Förderungen beantragt

Ein weiterer Neubau soll das Radwegenetz vervollständigen. Die Gemeinde hat für den straßenbegleitenden Radweg von Vorwerk nach Gollwitz eine 75-prozentige Förderung beantragt. Bei Baukosten von 600 000 Euro stellt sich Poel auf einen Eigenanteil von 150 000 Euro ein.

Außerdem beabsichtigt die Gemeinde, den Rad- und Wanderweg zwischen Schwarzer Busch und Gollwitz zu verlegen. Dazu werden zwei Varianten mit Behörden diskutiert. Eine Förderung ist beantragt. Bei Baukosten von rund 1,3 Millionen Euro muss die Gemeinde 320 000 Euro aufbringen. Oberhalb der Steilküste war es in der Vergangenheit zu erheblichen Küstenabbrüchen gekommen, sodass der Weg an einigen Stellen kaum noch gefahrlos begehbar ist.

Schiffsbohrmuschel richtet in Timmendorf Schäden an

Im Hafen von Timmendorf macht sich die Schiffsbohrmuschel an den Pfählen der Steganlage zu schaffen. Es müssen neue Pfähle für die Einzelboxen der Boote gerammt werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 120 000 Euro. Auch der Quersteg einschließlich der Tragkonstruktion zwischen dem Fischersteg und dem Verkaufsboot ist aufgrund des schlechten baulichen Zustandes nicht mehr begehbar.

Für das Erneuern sind 110 000 Euro eingeplant. Im Zusammenhang dieser Baumaßnahmen soll auch ein Teilstück der Mole saniert werden, um die Schäden der letzten Sturmflut zu beseitigen.

Schulden und Steuer Der Schuldenstand der Gemeinde Insel Joel aus Investitionskrediten beträgt zum Jahresende rund 1,66 Millionen Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 676 Euro. „Damit liegen wir im mittleren Bereich der Kommunen in MV“, so die Bürgermeisterin. Die Grundsteuer A und B wird nicht erhöht. 2022 werden hier Einnahmen von 382 000 Euro erwartet. „Mittelfristig werden wir jedoch um eine Anpassung der Hebesätze nicht herumkommen“, so die Bürgermeisterin. Die Gewerbesteuer wird von 340 auf 380 Prozentpunkte angehoben. Erwartete Mehreinnahmen: 72 000 Euro.

Nach dem Beispiel von Niendorf soll auch künftig in Gollwitz und Malchow die Wohnfunktion gesichert werden. Zu diesem Zweck sind einfache Bebauungspläne vorgesehen. Kosten: 100 000 Euro. Das Umwandeln von Dauer- und Ferienwohnen soll damit unterbunden werden.

Am Schwarzen Busch hat sich die Gemeinde für den Kauf eines Grundstückes in Richtung Reetmoor am Schwarzen Busch auf 118 000 Euro eingestellt, um die Strandversorgung zu sichern. Ob die Summe bei den explodierenden Immobilienpreisen ausreicht, erscheint allerdings fraglich.

Außerdem ist 2022 vorgesehen, den Löschwasserteich im Naturschutzgebiet Rustwerder/Fauler See zu sanieren, da dieser teilweise verschilft und verschlammt ist. Geschätzte Kosten: 20 000 Euro.

Die Liste der Investitionen umfasst auch Bushaltestellen in Niendorf und Fährdorf, Tiefbauarbeiten in Niendorf, Arbeiten am Regenwasserkanal von der Straße der Jugend bis zum Anschluss Möwenweg in Kirchdorf.

Von Heiko Hoffmann