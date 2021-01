Kirchdorf

Auf der Insel Poel werden 2021 kleinere Brötchen gebacken. Beim Blick auf den ausgeglichenen Haushalt sagt Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos), dass man die „ Investitionen auf Sparflamme halten“ wolle.

Richter: „Wir können noch nicht sagen, wann welches Geld zur Verfügung steht, um unsere angesammelten Projekte in Gänze umsetzen zu können. Deshalb hat das Vorsichtsprinzip Vorrang.“ Man wolle nicht Gefahr laufen, finanzielle Verbindlichkeiten bei Großprojekten einzugehen, „die wir als Gemeinde nicht stemmen können“.

Anzeige

Projekte 2020

Im letzten Jahr gab es einige größere Vorhaben, die fast alle mit Fördermitteln bestritten wurden. Doch Schlussrechnungen liegen noch nicht vor, Kostenerstattungen stehen noch aus. Das betrifft die Trailerbahn im Hafen Kirchdorf, die Flutlichtanlage Kaltenhöfer Weg, den Hortneubau, den Weg zum Hort und den Straßenbau in Timmendorf, wo die Gemeinde beteiligt war. Außerdem sind Grundstücksverkäufe noch nicht umgesetzt. Hier wird für 2021 mit Einnahmen von rund einer Million Euro gerechnet.

Grundsatzentscheidung zur Schule

Die Schule in Kirchdorf wurde 1975 eröffnet. Jetzt werden Sanierung oder Neubau diskutiert. Eine Grundsatzentscheidung soll Anfang 2021 fallen. Quelle: Heiko Hoffmann

Trotz aller Vorsicht bei den Finanzen sollen einige Vorhaben im neuen Jahr realisiert werden. Ein ganz großes Thema ist die Regionale Schule mit Grundschule. 23 000 Euro sollen in die laufende Unterhaltung des Schulgebäudes und die Ausstattung fließen. Doch mittelfristig soll für das 45 Jahre alte Gebäude eine neue Lösung her. Mehrere Varianten werden diskutiert: Sanierung mit und ohne Anbau sowie Neubau am alten oder an einem neuen Standort. Die Kosten reichen von vier bis zehn Millionen Euro. Das Land fördert 50 Prozent. Die Grundsatzentscheidung haben die Gemeindevertreter von Dezember auf Januar vertagt. Planungskosten von etwa 300 000 Euro müssen eingetaktet werden.

Investitionen 2021

„Die Insel Poel bietet genau die Erlebnisse und Urlaubsformen, für die eine hohe Nachfrage besteht.“ Quelle: Michaela Krohn

Für den Brandschutz in der Gemeinde soll der Feuerlöschteich in Neuhof saniert und ein Feuerlöschteich in Seedorf neu angelegt werden. Kosten: 50000 Euro. Weitere 20000 Euro sind für die Instandhaltung und Reparaturen an den Steganlagen in den Häfen Kirchdorf und Timmendorf eingeplant. Für Investitionen im Bereich Bildung/Sport wird die Gemeinde ein Grundstück (4800 Quadratmeter) in der Straße der Jugend 9 in Kirchdorf für 315 000 Euro erwerben. Verzichten wird die Gemeinde auf die geplanten Investitionskosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf klimafreundliche LED-Beleuchtung, da sich hier der Fördersatz um die Hälfte verringert hat und somit die Kosten für die Gemeinde eine unwirtschaftliche Umstellung bedeuten, so Gabriele Richter.

Was kann sich Poel leisten?

Für die Bürgermeisterin geht es einerseits darum, Poel weiterzuentwickeln, gleichzeitig müsse das Wünschenswerte mit dem finanziell Machbaren abgeglichen werden. Frederic Groth (Poeler für Poel) meint angesichts der knappen Finanzmittel, dass sich Poel für die Zukunft etwas überlegen müsse. Die Einwohnerzahl nehme ab, vieles müsse aber weiterhin finanziert werden. Mit Projekten wie Hort, Schule und Turnhalle werde in die Jugend investiert, „um den Trend zu stoppen“, so Frederic Groth.

Lesen Sie auch:

Die Bürgermeisterin verweist auf eine Investitionsliste für die Insel. „Wir müssen auch für die Zukunft leistungsfähig bleiben“, so Gabriele Richter. Im Laufe des Jahres wird es wahrscheinlich einen Nachtragshaushalt geben. Hier könnte zum Zuge kommen: Straßensanierung Ortslage Gollwitz, Bauleitplanungen zur Sicherung der Wohnfunktionen in den Dörfern, barrierefreie Bushaltestellen oder auch Planungsleistungen für die Verlegung des Küstenweges Schwarzer Busch bis Gollwitz.

Zweitwohnungssteuer erhöht

Für die Gegenfinanzierung spricht die Bürgermeisterin die Erhöhung von Einnahmen an. So wurde im Dezember der knackige Anstieg des Zinssatzes bei der Zweitwohnungssteuer beschlossen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer bleiben 2021 konstant. Mittelfristig, so die Bürgermeisterin, werde Poel „um eine Anpassung der Hebesätze nicht herumkommen“.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Schuldenstand der Gemeinde liegt bei rund 1,5 Millionen Euro aus Investitionskrediten. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 621 Euro pro Einwohner. Gabriele Richter: „Damit liegen wir im mittleren Bereich der Kommunen des Landes MV.“

Geld für Vereine

Trotz der derzeit angespannten Haushaltssituation wird die Gemeinde 36 800Euro freiwillige Leistungen an Vereine auszahlen. Das sind 1800 Euro weniger als im Vorjahr. Die Gemeinde zahlt darüber hinaus jeweils 22 000 Euro für die Stelle des Schulsozialarbeiters und des Jugendsozialarbeiters in der Trägerschaft der Felicitas gGmbH. Die Sportstätten können weiter unentgeltlich vom Poeler Sportverein genutzt werden.

Von Heiko Hoffmann