Timmendorf

Die ersten Flyer für die neue Saison sind druckfrisch verteilt, die Homepage ist aktualisiert. Silvio Taft steht sprichwörtlich in den Startlöchern. Der Geschäftsführer der Wismar Bus & Touristik GmbH ist das Gesicht der Poeler Inselrundfahrten.

Im April sollten sie eigentlich wieder beginnen. „Wir warten sehnsüchtig darauf, dass die Bundesregierung und die Landesregierung den Startschuss für den Tourismus geben“, blickt der Unternehmer sorgenvoll voraus und sagt: „Wenn die Busse nicht fahren, kommt kein Geld rein. Busse müssen fahren, sie stehen sich sonst eher kaputt.“

Seit 3 Jahren selbstständig

Seit 2005 ist Silvio Taft in der Busbranche. Damals hat er als Seiteneinsteiger seinen Busführerschein gemacht. 2018 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Heute müssen zwei Klein- und zwei Reisebusse und ein Kombibus für Linienfahrten in Fahrt gebracht werden. Derzeit sei der Schülerverkehr als Subunternehmer für die Nahbus GmbH sein „einziger kleiner Strohhalm“.

Mit dem Kleinbus über die Insel

Ins Auge fällt das Unternehmen, das Am Seeufer im Gewerbegebiet am Hohen Damm in Wismar seinen Firmensitz hat, vor allem durch die beiden Kleinbusse für die Inselrundfahrten. Mit dem 2018 verstorbenen Wilfried Boldt hatte Silvio Taft die Tour aufgebaut. Dienstags bis sonnabends werden Gäste für 90 Minuten vom Kirchdorfer Hafen über den Kickelberg, Neuhof, Seedorf, Wangern, Timmendorf Strand, Schwarzer Busch, Gollwitz, Vorwerk und zurück nach Kirchdorf quer über die Insel gefahren. „Der Stopp an der Neuhofer Steilküste zählt zu den Höhepunkten, dort wird auch sehr gerne fotografiert. Bei gutem Wetter kann man von dort bis rüber bis nach Schleswig-Holstein gucken“, so der gebürtige Berliner.

Beliebt sind auch die Stopps in Strandnähe am Schwarzen Busch und in Gollwitz. Mit Blickrichtung Vogelschutzinsel Langenwerder und Halbinsel Wustrow gibt es viel zu erzählen. Silvio Taft erzählt gerne. Anonym eine CD abspielen, ist nicht seine Sache. Dass eine der schönsten Strecken – die vom Schwarzen Busch nach Gollwitz – den Abbrüchen an der Steilküste zum Opfer gefallen ist, bedauert der Busfahrer sehr.

Kombitour mit dem Schiff

Dabei schätzen seine Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet gerade die Natur auf der Insel. „Einige haben aber auch Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein vor Augen. Doch Halli Galli ist hier nicht.“

Als ein beliebter Ausflug hat sich eine Inselrundfahrt zusammen mit einer Schiffstour entwickelt. Silvio Taft arbeitet hier mit der Adler Reederei zusammen. Das Schiff legt im Alten Hafen von Wismar ab und nimmt Kurs auf Kirchdorf. Dort wartet dann der Bus.

Jeden Ort ansteuern

Neben der kleinen Inselrundfahrt kann auch eine dreistündige Tour für Gruppen ab zehn Personen gebucht (www.wismar-bus-touristik.de) werden. „Dann fahren wir alle Orte auf der Insel an.“ Der Chef schwärmt von einem Picknick in Brandenhusen mit Blick auf den Faulen See, von einem Fischbrötchen oder Poeler Kuchen unterwegs.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit sechs Jahren sitzt Silvio Taft am Steuer des Kleinbusses für die Inselrundfahrten. Mütter von der Poeler Kurklinik, Menschen von betreuten Wohnstätten, Touristen aus der Schweiz und Österreich haben die 36 Quadratkilometer große Insel mit ihm erkundet.

Hund ist neues Maskottchen

Wegen Corona hat der Unternehmer derzeit nur einen Fahrgast an seiner Seite: Jordi. Niedlich, neun Monate jung, aus dem Tierschutz in Zypern. Der Kokoni, eine Hunderasse aus Griechenland, nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und ist das neue Maskottchen von Silvio Taft. Der hofft dringend auf mehr Busgäste an der Seite von Jordi: „Ich habe mir abgewöhnt, auf Prognosen zu hören. Zuletzt hieß es zu Ostern, dann wurde der Start wieder verschoben. Es gibt einfach zu wenig Impfstoff. Jetzt hoffe ich auf spätestens Mai. Die Leute wollen alle raus.“

Von Heiko Hoffmann