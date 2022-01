Mit dem ersten Jobabbau bei den MV Werften waren bereits 573 Mitarbeiter im August 2021 in eine Transfergesellschaft gewechselt. Nun droht das auch den übrig gebliebenen 2000 Schiffbauern. Beim Vor-Ort-Termin am Mittwoch in Wismar informierte Insolvenzverwalter Christoph Morgen außerdem darüber, dass Genting bereits vor der Insolvenz plante, den Standort in Wismar zu schließen.