„Insolvenz ist scheiße“: So ist die Stimmung auf der Wismarer Werft 

Wismar

„Es ist scheiße, wenn eine Insolvenz angemeldet wird.“ Ines Scheel entschuldigt sich für den rauen Ton. „Aber so sind wir Schiffbauer“, schiebt die Betriebsratsvorsitzende bei MV Werften fast entschuldigend nach und ergänzt: „Ich hoffe aber natürlich, dass die Insolvenz auch eine Hoffnung ist. Wir wollen das Schiff, das bei uns im Dock liegt, zu Ende bauen!“

Dieser 10. Januar 2020, ein grauer, nasskalter Tag, wird in die Werftgeschichte eingehen. Für die drei Standorte in Wismar, Warnemünde und Rostock wurde am Montag der Antrag auf Insolvenz gestellt.

Werftarbeiter: Wir gehen normal zur Arbeit

„Die Stimmung ist schlecht. Was kommt jetzt? Wir sind morgen wieder da, gehen normal zur Arbeit und hoffen, dass es weitergeht, wie auch immer. Ich hoffe, dass wir in dieser Woche unser Dezember-Geld bekommen, das wurde uns am letzten Freitag zugesichert“, sagt ein Arbeiter. Ein anderer meint: „Wir gucken nach vorne. Aber die Stimmung ist mies.“

Zweite Insolvenz nach Wadan

Ines Scheel erlebt als Betriebsratschefin die zweite Insolvenz. 2009 war es die Wadan-Werft. „Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass so etwas noch mal passiert. Alle Mitarbeiter sind betrübt. Wir haben bis zum letzten Tag gehofft, dass es eine Lösung gibt.“

Bei ihr selbst kullerten die Tränen. Die Hängepartie in den letzten Wochen und Monaten ist auch an ihr nicht spurlos vorüber gegangen. „Am Freitag gab es noch eine kleine Hoffnung, weil es ein Spitzengespräch mit der Politik geben sollte“, sagt sie. Doch einen Durchbruch gab es nicht.

Jetzt, so Ines Scheel, müsse zunächst sichergestellt werden, dass das Dezember-Geld so schnell wie möglich ausgezahlt wird. „Und es braucht Lösungen für den Weiterbau des Schiffes.“ An der Belegschaft liege das nicht: „Es besteht weiterhin Arbeitspflicht. Alle Kollegen sind informiert.“

Betriebsrat: Schiff zu Ende bauen

„Es muss weitergehen. Dazu ist es wichtig, dass wir erst einmal das Schiff zu Ende bauen können." Folko Manthey, Betriebsrat MV Werften Quelle: Heiko Hoffmann

Folko Manthey will den Kopf nicht in den Sand stecken. Er ist seit 36 Jahren auf der Werft. „Es muss weitergehen. Dazu ist es wichtig, dass wir erst einmal das Schiff zu Ende bauen können. Alles andere wäre verrückt.“ Für die Zukunft vermutet der Betriebsrat, dass Aufträge aus dem Offshore-Bereich das Überleben der Werft retten könnten.

Rohrschlosser: Die Pandemie dauert einfach zu lange

"Das ist alles sehr bitter. Da bricht im Land richtig was weg.“ Uwe Breinlinger, Rohrschlosser bei MV Werften Quelle: Heiko Hoffmann

Für Uwe Breinlinger war der letzte Freitag, 7. Januar, ein Novum in seiner 46-jährigen Werftlaufbahn: „Da gab es das erste Mal kein Geld.“ Der Rohrschlosser ist eigentlich auf der Werft in Warnemünde beschäftigt, jetzt baut er an der Global 1 in Wismar. „Das ist alles sehr bitter. Hier ist ein moderner Betrieb, Genting hat viel investiert. Wegen Corona sind die Einnahmen weggebrochen, die Pandemie dauert einfach zu lange“, sagt der 63-Jährige und meint weiter: „Da bricht im Land richtig was weg.“ Er habe kein Verständnis, dass Teile der Bevölkerung schlecht über die Werft reden. „Der Werft wurde nichts geschenkt, es waren Kredite.“ Uwe Breinlinger geht am 1. Dezember in Rente. Er denkt jetzt an all die Kollegen, die sich Sorgen um die Zukunft machen.

Wismar stand mit Genting für großem Aufschwung

Der Einstieg von Genting bei den Werften im Jahr 2016 kam einer neuen Blütezeit in Wismar gleich. Am Montag sagte Bürgermeister Thomas Beyer: „Die Insolvenz ist ein Tiefschlag und wäre aus meiner Sicht so nicht nötig gewesen.“ Es könne aber von niemandem gewollt sein, dass ein Schiff, das zu drei Vierteln fertig ist, nicht zu Ende gebaut wird.

„Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Standort Wismar für die maritime Industrie eine Zukunft hat, wenn Genting nicht mehr zur Verfügung steht, dann eben mit anderen Partnern. Das Entscheidende ist jetzt, dass das Schiff fertiggebaut wird und aus der Halle kommt, denn für jegliche Zukunftsoption ist das die Voraussetzung“, so der Bürgermeister.

„Die Insolvenz ist ein Tiefschlag und wäre aus meiner Sicht so nicht nötig gewesen.“ Thomas Beyer, Bürgermeister der Hansestadt Wismar Quelle: Ginett Design

IG Metall fordert Auszahlung der Dezember-Löhne und Weiterbau

Auch für die IG Metall Küste ist die Nachricht über die Insolvenz der MV Werften Wismar, Rostock und Stralsund ein Tiefschlag. „Wir sind entsetzt, dass es soweit kommen musste. Das Vertrauen auf allen Seiten scheint endgültig aufgebraucht“, so Bezirksleiter Daniel Friedrich. Weiter sagt er: „Wir brauchen jetzt starke Insolvenzverwalter, die mit Unterstützung von IG Metall, Betriebsräten und Politik auf einen Erhalt von Arbeitsplätzen und Werften setzen.“

Wichtigste Aufgabe sei es zunächst, für die Beschäftigten möglichst schnell die ausstehenden Löhne und Gehälter zu organisieren. Auch in der Insolvenz müsse es möglich sein, das Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ auf der Werft in Wismar fertigzustellen. Dazu Friedrich: „Ein Weiterbau sichert Arbeit für Hunderte Beschäftigte und steigert den Wert bei einem Verkauf.“ Darüber hinaus sei es wichtig, schnell auf mögliche Investoren zuzugehen und die Werften neu auszurichten. In Stralsund hätte es bereits vor der Insolvenz Interessenten gegeben.

Noch am Sonntag gaben Genting-Manager Carsten Haake, Colin Au, Gustaf Gronberg und Peter Andersson (v. l.) auf der MV Werft in Wismar Auskunft über die weitere Entwicklung auf den Werften in Wismar, Rostock und Stralsund. Quelle: Frank Hormann/dpa

Frank Junge: Insolvenz wäre vermeidbar gewesen

Von einem „traurigen Tag für Wismar, die Werft und ihre Beschäftigten sowie für den gesamten Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland“ sprach der Wismarer SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge. „Die Insolvenz“, so Junge weiter, „wäre vermeidbar gewesen. Das Angebot vom Bund, 600 Millionen Euro aus dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Rettung der Werftstandorte beizutragen, hätte auf dem Tisch gelegen. Der Genting-Konzern hat hier vorschnell die Tür für eine für alle Seiten einvernehmliche Lösung zugeschlagen.“

Nun gelte es, eine Lösung für die vielen Beschäftigten und ihre Familien zu finden, die durch die Insolvenz in ihrer Existenzgrundlage massiv bedroht sind. Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter aus Wismar wolle er sich für eine gute Lösung stark machen. „Hier sehe ich explizit auch den Bund in der Verantwortung“, so Junge.

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder