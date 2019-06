Kirchdorf

Tolle Atmosphäre auf dem Hof der Schule in Kirchdorf. Der Mini-Hochseilgarten und die neue Wippe werden von den Mädchen und Jungen in Beschlag genommen. Auch kleine Spielgeräte stehen hoch im Kurs. So macht der Gang zur Schule noch mehr Spaß.

Rund 12000 Euro hat der Schulförderverein für die Spielgeräte aufgetrieben. Damit nicht genug. Auch Instrumente im Wert von 3000 Euro wurden am Freitag übergeben. Ein großes Keyboard und 20 Mini-Keyboards, Gitarre, und Klavier. Außerdem Waldhorn und Trompete, auf denen früher Mitglieder der Poeler die Feuerwehr gespielt haben. Die Blechblasinstrumente sind verstummt, für die Kinder stellt die Feuerwehr die Instrumente gerne zur Verfügung. Musiklehrerin Ulrike Bäcker freut sich über die neuen Möglichkeiten. Und Bürgermeisterin Gabriele Richter träumt schon von einem Schulorchester, das es früher auf der Insel gab. Sie dankt dem Förderverein für das große Engagement.

Die Vorstandsmitglieder Dunja Eggert, Konstanze Ritz und Christian Ekat haben sich am Freitag gefreut, dass die neuen Spielgeräte und Instrumente so gut ankommen. „Wir wollen, dass die Schule weiterhin von der ersten bis zur zehnten Klasse attraktiv bleibt. Poel darf nicht vergreisen, dafür ist der Schulstandort wichtig. Wir möchten, dass hier auch junge Familien gerne wohnen“, so Christian Ekat. Er hofft zusammen mit den 14 Mitgliedern des Schulfördervereins, dass die Instrumente zu musikalischen Auftritten verhelfen und so an die frühere Tradition angeknüpft werden kann.

Bei der Anschaffung der Spielgeräte und Instrumente haben die Sparkassenstiftung und verschiedene Aktionen des Schulfördervereins beigetragen. So zum Beispiel Kuchenbasare bei mehreren Veranstaltungen. Für den 31. August, ein Sonnabend, wird ein Benefizkonzert auf der Schlosswallanlage in Kirchdorf vorbereitet. Eine Band aus Wismar und DJ’s werden für Musik sorgen.

Die Einnahmen sind für die nächsten Vorhaben. Als nächstes Projekt ist eine Lernwerkstatt für einen attraktiven Werkunterricht angedacht. Erste Gespräche mit Firmen und Institutionen wurden geführt.

Der Schulförderverein wurde im Dezember 2014 gegründet. Seitdem wurden mehrere Projekte angeschoben und umgesetzt. Dazu zählen zum Beispiel das grüne Klassenzimmer, eine Socceranlage, das Schul-Logo und die mit Graffiti gestalteten Treppenaufgänge im Schulgebäude.

Heiko Hoffmann