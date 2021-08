Wismar

„3725 Menschen aus dem Ausland haben ihren Hauptwohnsitz in Wismar, 840 davon kommen aus dem Nicht-EU-Ausland“, informiert Bürgermeister Thomas Beyer. Er ist sich sicher, dass die Zahl in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. „Wir brauchen diese Menschen dringend als Arbeitskräfte, beispielsweise im Bereich Tourismus.“

Wochen voller interkultureller Angebote

Um so wichtiger ist es, dass die Menschen aus den verschiedenen Kulturen gut in Wismar ankommen, hier die Chance bekommen, sich heimisch zu fühlen und ein Teil der Wismarer Gesellschaft werden können. Auch deswegen gibt es seit Jahren deutschlandweit die Interkulturelle(n) Woche(n) mit Veranstaltungen zum Kennenlernen und zum Blick über den eigenen kulturellen Tellerrand.

In Wismar gehen diese Wochen vom 10. September bis zum 3. Oktober. Beyer: „So bunt wie das Programm ist auch unsere Stadtgesellschaft, es werden viele Sprachen in unserer Stadt gesprochen und unterschiedliche Kulturen haben hier ein neues Zuhause gefunden.“

Theater

Das Programm beginnt gleich mit einem heftigen Thema. Am 10. September um 18.30 Uhr ist das Theater „Wort- und Herzschlag“ mit seinem fragmentarischen Theaterstück „Mittelmeermonologe“ zu Gast im Wismarer Theater.

Ein Stück über Flucht, das Mittelmeer, Hoffnungen, Alltag, Rassismus, die Liebe und mehr. „Danach wird es eine geführte Diskussion geben“, sagt Petra Steffan als Koordinatorin der Interkulturellen Wochen in Wismar. Der Eintritt kostet fünf Euro (Karten/Voranmeldung: Telefon 03841 326040 und in der Tourist-Information, Lübsche Straße 23a).

„So schmeckt Wismar“ zum Nachkochen Dutzende Wismarerinnen und Wismarer – Hiergeborene und Zugezogene – haben ihre Lieblingsrezepte aus aller Welt aufgeschrieben. Von Yalanji (gefüllte Weinblätter) über Bruschetta, russischen Borschtsch, Hamburger Labskaus, libanesischen Brotsalat, sächsische Kartoffelsuppe, „Bobotie“ aus Südafrika, jüdischen Forshmak, „Himmel und Ädd“ aus Köln, persischen Safran-Reispudding, sächsische Quarkkeulen, Hornhecht im Thai-Style, eine Rosenkohltorte, Senfeier (ein Rezept von Bürgermeister Thomas Beyer) bis hin zu den „Berühmten Paprikanudeln“ – die Rezepte sind genauso bunt und vielfältig wie Wismar. Das Kochbuch gibt es digital als Download unter www.wismar.de/Willkommen-in-Wismar/Kochbuch/ zum Nachkochen und Appetit machen.

Weiterbildung

Am 11. September macht das Bündnis „#unteilbar“ von 12 bis 14 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz beziehungsweise am Rathaus (Westflügel) Station – mit Texten, Liedern und Diskussion zu Themen wie sozialer Gerechtigkeit und Wohnen, Klima und Umweltschutz, Jugend und Soziales sowie Antirassismus.

Für Kita-Erzieherinnen und -erzieher gibt es am 18. September von 10 bis 12 Uhr in der Kita Plappersnut eine Weiterbildung. Die Referentin Dr. Claudia Seele ist Erziehungswissenschaftlerin, ihr Thema an dem Samstag: „Mehrsprachigkeit als Ressource“, Anmeldungen unter E-Mail: mehrsprachigkeit@raa-mv.de.

Kinderfest

Traditionell gibt es zum Weltkindertag ein schönes Kinder- und Familienfest – am 19. September von 13 bis 17 Uhr in der Alten Reithalle, dahinter und im Bürgerpark mit vielen Angeboten zwischen Ponyreiten, Sport, Basteln und Spielen, Musik und beispielsweise toller Unterhaltung vom Theater Dramaukles.

Vom 20. September bis zum 9. Oktober sind internationale Plakate und Bilderbücher für Frieden und Menschlichkeit in der Wismarer Stadtbibliothek zu sehen. „Eine Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München“, so Anni Steinhagen als Referentin für Interkulturelle Öffnung. Lesungen in der Kinderbibliothek gibt es am 20, 23, 24, 27. und 30. September sowie am 1., 4., 5. und 7. Oktober, jeweils um 15 Uhr.

Filme

Im „Turmerlebnis“ in der St. Nikolai-Kirche wird am 24. September (19.30 Uhr) der Film „Wir sind jetzt hier“ in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt. Sieben junge Männer erzählen vor der Kamera vom Ankommen in Deutschland – von lustigen und beglückenden Momenten und von Momenten tiefster Verzweiflung, von ihren Ängsten, von Rassismus und von der Liebe.

Der Film „Ackerland - das neue grüne Gold“ wird am 25. September um 19 Uhr in St. Marien gezeigt – dort, wo sonst „Bruno-Backstein“ läuft. Weltweit wächst die kommerzielle Nachfrage nach Anbauflächen für den globalen Markt. Eine der lukrativsten neuen Spielflächen ist Äthiopien. In der Hoffnung auf große Exporteinnahmen verpachtet die äthiopische Regierung Millionen Hektar Land an ausländische Investoren. Zwangsumsiedlungen, Gewalt und Umweltzerstörung sind das Ergebnis. Der Eintritt zu beiden Filmen ist frei.

Gottesdienst

„Komm in unser festes Haus. (...) Mach ein leichtes Zelt daraus“, heißt es in der Bibel. Unterwegs sein und auch Flucht wird im Gottesdienst am 26. September um 10 Uhr in St. Nikolai thematisiert. Im Anschluss kann gemeinsam gegessen werden – jeder bringt etwas mit. „Wir verbinden Erntedank mit dem Gedanken der Interkulturellen Wochen“, sagt Pastorin Antje Exner.

„Dia Spero – Poesie und Musik rund um die Welt“ heißt es am 2. September von 17 bis 20 Uhr im Hof des Vereins „Das Boot e. V.“ in der Lübschen Straße mit einer offenen Bühne.

„Essen verbindet die Menschen“, weiß Irina Luft von der Wismarer Wohnungsbaugesellschaft (Wobau). Gemeinsam kann in der Kontaktstelle der Wobau, An der Mole 14, gekocht und dann gegessen werden. Am 30. September werden russische Rezepte gekocht, am 1. Oktober jüdische Gerichte – jeweils ab 16.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag liegt bei 2,50 Euro, Anmeldungen bei Irina Luft unter der Mailadresse i.luft@wobau-wismar.de.

Syrien

Einen Vortrag mit Bildern über Syrien und seine Kultur gibt es am 2. Oktober ab 16 Uhr im Filmbüro MV (Bürgermeister-Haupt-Straße 51-53), dazu gibt es Musik, syrische Süßigkeiten und Kaffee. Der Eintritt ist frei.

Das „Deutsch-Arabische Puppentheater Fundevogel“ kommt mit dem orientalischen Märchen „Fatima und der Traumdieb“ ins Wismarer Theater. Ein orientalisches Märchen mit aktuellen Bezügen: Fatima lebt mit ihrer Familie in großer Armut. Als ihr Bruder Hassan auf den demütigenden Schlossherrn hereinfällt, der die Träume seiner Diener raubt, beschließt Fatima, sich zu wehren. Das Stück wird am 30. September (9 und 10.30 Uhr) für Kitas und Grundschulen gezeigt, dazu am 7. Oktober um 10 und um 16 Uhr, Anmeldungen über Telefon 03841 32 60 40.

Moschee

Zum „Tag des Kaffees“ findet am 1. Oktober um 15 Uhr im TiL (Treff im Lindengarten) eine Kaffeeverkostung statt, die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Anmeldungen unter E-Mail: PSteffan@wismar.de.

Miteinander Reden statt übereinander: die Wismarer Moschee steht am 3. Oktober von 10 bis 14 Uhr allen Interessierten offen – Erich-Weinert-Promenade 25. Die Gemeindemitglieder möchten in persönlichen Gesprächen helfen, Vorurteile gegenüber Muslimen und ihrem Glauben abzubauen. Es geht beispielsweise um Menschen- und insbesondere Frauenrechte im Islam. Falls Gäste zu Gebetszeiten kommen, können sie den Gebetsaufruf und das Gebet erleben. Es werden orientalische Kekse und marokkanischer Tee angeboten.

