Wismar

Mit einem Fest im Heilig-Geist-Hof wurden am Freitagnachmittag die Interkulturellen Wochen eröffnet. „Zusammen Leben. Zusammen Wachsen“ ist das Credo verschiedenster Veranstaltungen bis in den Oktober hinein, jeweils mit dem Blick über den eigenen kulturellen „Tellerrand“ hinaus. Es geht insbesondere um fairen Handel und Nachhaltigkeit.

Bianca Perčić vom gemeinnützigen Unternehmen „Engagement Global“ und ihr Team erklärten den Gästen, was der heimische Konsum mit den Fluchtursachen in anderen Ländern zu tun hat. „Es ist möglich, mit seinem Konsumverhalten andere Lebensbedingungen für Menschen zu schaffen“, erklärte sie am Beispiel von Kaffee und Schokolade. Kauft man billig oder so, dass die Produzenten vom Erlös leben können? „Fairer Handel ist eine Möglichkeit, Fluchtursachen zu minimieren.“ Das ganze Programm der bundesweiten Veranstaltungsreihe gibt es online unter www.wismar.de.

Von Nicole Hollatz