15 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch für Nordwestmecklenburg. Mit 107 infizierten Personen in Quarantäne hat der Landkreis damit einen der tiefsten Stände seit langem erreicht, bei einer Gesamtzahl von 529 Personen in Quarantäne.

Betroffen ist aktuell auch eine Rehaklinik in Boltenhagen. Dort wurden nach einer großen Anzahl von Abstrichen drei positive Fälle nachgewiesen. Ein Aufnahmestopp wurde verhängt. „Dort musste auch intensiv mit anderen Gesundheitsämtern gesprochen werden, da eine Reihe von Kontaktpersonen aus anderen Landkreisen stammen. Das Gesundheitsamt machte sich vor Ort ein Bild und von der Lage und plant gemeinsam mit der Leitung die weiteren Schritte“, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung.

Inzidenz liegt jetzt bei 47,7

Positive Nachricht am Mittwoch jedoch: Die Inzidenz im Nordwestkreis ist am Mittwoch auf unter 50 gesunken, nämlich auf 47,7. Nordwestmecklenburg ist damit vorläufig wieder im „gelben Bereich“ der Landkarte und hatte am Mittwoch sogar die niedrigste Inzidenz in MV.

Auch in Nordwestmecklenburg sollen wegen eines Lieferengpasses des Herstellers in den nächsten Wochen weniger Impfdosen ankommen, als zunächst angekündigt. Die Zweitimpfungen für diesen Zeitraum seien aber sicher. Die Erstimpfungen in den Impfzentren und in den als Impfstationen fungierenden Hausarztpraxen hingegen müssen bis Mitte Februar laut Kreisverwaltung auf Sparflamme laufen.

