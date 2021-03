Wismar

Die Hoffnung war groß bei den Einzelhändlern in Nordwestmecklenburg. Am Montag wollen viele ihre Geschäfte wieder öffnen und das Einkaufen mit Termin ermöglichen (Click & Meet). Bereits am Freitag war der Landkreis mit einer Inzidenz von 97,9 knapp unter dem für den Einzelhandel kritischen Bereich von 100. Mit 31 gemeldeten Infektionen am Samstag klettert er nun auf über 100. Mit 105,5 ist die Inzidenz im Landkreis aktuell sogar am höchsten in Mecklenburg-Vorpommern.

Was bedeutet das für den Einzelhandel? Laut Landesverordnung kann ab Montag in Kreisen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Termin eingekauft werden. Steigt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über den Wert von 100, gilt die Notbremse und es muss auf den zweiten darauffolgenden Werktag zu den Maßnahmen zurückgekehrt werden, die vor dem 8. März galten. Heißt im Klartext: Ist der Inzidenzwert auch Sonntag und Montag über 100, sind die Geschäfte ab Mittwoch wieder geschlossen und durften am Ende nur zwei Tage öffnen. Und: Dann ist auch wieder nur das Treffen mit maximal einer haushaltsfremden Person möglich.

Für die Schüler ändert sich erst einmal nichts. Die freiwillige Präsenz im Grundschulbereich gilt bei einer Inzidenz von 50 bis 150. Schüler ab der siebten Klasse verbleiben im Distanzunterricht. Für Abschluss- und Berufsschulklassen wird täglicher Präsenzunterricht ermöglicht.

Drei Allgemeinverfügungen

Am Samstag hat der Landkreis drei Allgemeinverfügungen erlassen. Die betreffen die Grundschule Lübow, die Kita „StadtSpatzen“ in Wismar sowie die Kita „Mäckelborger Kindergorden“ in Dorf Mecklenburg.

In Lübow müssen nach einem positiven Test bei einem Schüler alle Mädchen und Jungen der vierten Klasse und deren Lehrkräfte in Quarantäne, die am 2. und/oder 3. März im Unterricht waren. Für die Kita „StadtSpatzen“ hatte es bereits eine Allgemeinverfügung gegeben, die nun noch einmal angepasst worden ist. Quarantänemaßnahmen gelten nun für alle Kinder und Erzieher, die an einem Tag im Zeitraum vom 25. Februar bis 4. März in der Einrichtung waren. Drei Mitarbeiterinnen sind positiv getestet worden. In Dorf Mecklenburg gilt die Allgemeinverfügung für alle Kinder und Erzieher der Kita „Mäckelborger Kindergorden“, die am 2. und/oder 3. März im Hort der Einrichtung waren. Dort war eine Erzieherin positiv getestet worden.

Von Jana Franke