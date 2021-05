Wismar

Am Wochenende war das Corona-Fallaufkommen im Landkreis Nordwestmecklenburg niedrig: Es gab fünf neu gemeldete Infektionen am Sonnabend und keinen Fall am Sonntag. Allerdings ist am Sonnabend ein weitere Mensch an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit gibt es nun 77 Todesfälle seit Beginn der Pandemie.

Am Montag kam dann eine Neuinfektion hinzu. Damit befinden sich derzeit rund 300 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne. Die Inzidenz im Landkreis blieb über das Wochenende konstant bei 68,6 und liegt nun am Montag bei 69,3.

Fälle nach Amtsbereichen

Insgesamt hat es in der vergangenen Woche im Landkreis 108 neue Corona-Fälle gegeben. Die teilen sich nach den Amtsbereichen so auf: Die meisten neuen Fällen – 51 – gab es wieder in der Hansestadt Wismar. Dahinter folgen das Schönberger Land mit zwölf Infektionen sowie die Stadt Grevesmühlen und das Amt Lützow-Lübstorf mit jeweils zehn neuen Corona-Fällen. Im einstelligen Bereich liegen Neukloster-Warin und Neuburg mit jeweils sechs Fällen. Das Amt Grevesmühlen-Land hat vier Infektionen gemeldet, Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen drei genau wie Rehna. In Gadebusch sind zwei neue Fälle registriert worden, auf der Insel Poel eine Infektion und im Klützer Winkel keine.

Von OZ