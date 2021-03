Inzidenz in Nordwestmecklenburg sinkt – Wismarer Fall beschäftigt Ermittler

Wismar

Die Corona-Entwicklung in Nordwestmecklenburg zeigt am Sonnabend ein gemischtes Bild. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am 13. März 26 neue Fälle erfasst und an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gemeldet.

NWM bleibt Schlusslicht

Positiv: Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg sinkt um 3,8 auf 96,0 und ist damit den zweiten Tag in Folge nicht mehr dreistellig. Allerdings weist Nordwestmecklenburg noch immer die höchste Inzidenz in MV auf. Davor liegen Vorpommern-Greifswald mit 84,9, Ludwigslust-Parchim mit 79,8, der Landkreis Rostock mit 74,1, Schwerin mit 73,2. Unter der 50er-Grenze liegen Vorpommern-Rügen mit einem Anstieg auf 39,6, die Mecklenburgische Seenplatte mit 39,5 und Rostock mit 22,9. Das ganze Bundesland weist einen Wert von 61,5 auf.

Zwei private Hotspots

Rund ein Viertel der Fälle am Sonnabend war bereits Kontaktperson der Kategorie 1. In einem beruflichen Umfeld in Grevesmühlen hat sich aus einem Fall ein kleiner Cluster von fünf infizierten Personen gebildet. „Ein weiterer Fall in Wismar beschäftigt aufgrund eines großen familiären und beruflichen Kontaktumfeldes ebenfalls intensiv unsere Ermittler, teilweise wurden für Montag auch vorsorgliche Abstriche bei Kontaktpersonen organisiert“, so Landkreissprecher Christoph Wohlleben.

Quarantäne für Kita Dorf Mecklenburg

Schwer durchschaubar ist aktuell die Situation bei der Kita „Mäckelborger Kinnergorden" in Dorf Mecklenburg. Noch am Freitag hatte der Landkreis eine Korrektur zur Allgemeinverfügung veröffentlicht. Mit dieser wurde die Quarantäne-Anordnung auf zwei Gruppen eingegrenzt. Nun müsse nach einem weiteren positiven Test bei einer dort beschäftigten Person leider eine komplett neue Verfügung für die Einrichtung erlassen werden, so der Landkreis. Aufgrund der aus dem Fall resultierenden Kontaktnachverfolgung müssen nun doch alle Kinder und Beschäftigten der Kindergartengruppen, die am 10. und/oder 11. März in der Einrichtung waren, bis zum 26. März in Quarantäne.

Die zweite Verfügung betrifft die Kita Pusteblume in Brüsewitz. Sie gilt für alle Beschäftigten und Kinder der Einrichtung, die am 8., 9., 10., oder 11. März anwesend waren. Nach einem positiven Test bei zwei Beschäftigten müssen alle bis zum 25. März in häusliche Quarantäne.

Unterdessen war bei der Schnelltest-Station in Wismar am Sonnabend eher wenig los. Um 11 Uhr stand kein Wartender vor der Markthalle. Der Dauerregen könnte ein Grund gewesen sein, nur wenige Menschen waren in der Stadt unterwegs. Getestet wurde von 9 bis 13 Uhr.

Beim Eröffnungstag am Freitag hatten 83 Menschen die Möglichkeit zum Schnelltest genutzt. Positive Ergebnisse gab es nicht.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es drei Schnelltest-Stationen: in Wismar in der Markthalle am Alten Hafen, in Grevesmühlen am Rot-Kreuz-Speicher und in Gadebusch auf dem Marktplatz.

Am Sonntag wird nicht getestet. Danach sind die Schnelltest-Stationen montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Von OZ