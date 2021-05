Inzidenz in Nordwestmecklenburg sinkt auf unter 70: Schulen könnten ab 17. Mai öffnen

Grevesmühlen/Wismar

Ist das das Ende der dritten Welle? In Nordwestmecklenburg liegt die Inzidenz seit zwei Tagen unter der Grenze von 100, am Freitag betrug sie nach Angaben des Gesundheitsamtes noch 69,9. Lediglich 14 Neuinfektionen wurden im Nordwestkreis registriert. Nach Aussage von Landrätin Kerstin Weiss sei der sinkende Inzidenzwert auf die strikten Maßnahmen im Lockdown zurückzuführen. „Ich bin überzeugt, dass die Maßnahmen richtig waren.“ Nun gehe es jedoch darum, nach vorn zu schauen. So könnten die Schulen in Nordwestmecklenburg, sollte der Wert dauerhaft unter der 100-er Marke bleiben, ab dem 17. Mai wieder öffnen. Auch wenn es bis zu den Sommerferien dann nur noch knapp einen Monat ist. „Jeder Tag, an dem die Schulen geöffnet haben, ist richtig und wichtig“, so Kerstin Weiss. Der Schulbetrieb, und sei es auch nur der Wechselunterricht, bringe ein Stück Normalität zurück.

Die Zahl der Impfungen in Nordwestmecklenburg ist auf 42 800 gestiegen, jede Fünfte in Nordwestmecklenburg habe inzwischen eine Erstimpfung erhalten. Wie Ingo Funk, stellvertretender Landrat, mitteilte, erwarte der Kreis Anfang kommender Woche eine Lieferung des Johnson & Johnson-Impfstoffs. Dieser Impfstoff hat den Vorteil, dass eine einzige Impfung ausreicht. „Noch steht allerdings nicht fest, welche Gruppe diesen Impfstoff erhalten wird“, so Funk. 170 Dosen sollen geliefert werden.

Von Michael Prochnow