Wismar

Nach den Ostern zeigt sich die Corona-Lage im Landkreis Nordwestmecklenburg zunächst ruhiger als in den vergangenen Tagen, weil an den Feiertagen weniger getestet wurde. Eine Neuinfektion ist am Dienstag gemeldet worden. Die Person war bereits wegen eines positiv getesteten Kindes in Quarantäne. Aktuell befinden sich 298 Menschen mit einer Corona-Infektion in Quarantäne, mit ihren Kontaktpersonen sind es insgesamt 1645. Mittlerweile gibt es auch 62 Todesfälle im Kreis, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankungen stehen.

So verteilen sich die Fälle im Kreis

Insgesamt sind in der vergangenen Woche 161 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg registriert worden. Aufgeteilt nach Amtsbereichen sieht das so aus: Die meisten Fälle gab es in der Hansestadt Wismar (72). Dahinter folgen Neuburg und Schönberger Land (jeweils 23), Lützow-Lübstorf (11), Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen (9), Neukloster-Warin sowie die Insel Poel (jeweils 6), Klützer Winkel (5), Grevesmühlen-Land (3), Gadebusch (2) und Rehna (1). In der Stadt Grevesmühlen gab es keine Neuinfektionen.

Für die laufende und auch die kommende Woche sind noch Impftermine mit dem BioNTech-Impfstoff frei. Personen aus Impfprioritätsgruppe 2 oder gegebenenfalls letzte über 80-Jährige aus Prioritätsgruppe 1, die sich bislang noch keinen Termin geholt haben, können sich also über die Landeshotline (0385 / 2027111) anmelden oder online registrieren: https://www.corona-impftermin-mv.de/

Städtische Einrichtungen geschlossen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wismar lag am Ostermontag bei 169,4. Alle städtischen Einrichtungen bleiben deshalb vorerst für den Publikumsverkehr geschlossen. Dazu gehört neben der Stadtbibliothek, dem Schabbell, dem Phantechnikum, dem Theater oder dem Welt-Erbe-Haus auch die St. Georgen-Kirche.

Von OZ