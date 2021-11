Wismar

Es wird ungemütlich für alle in Mecklenburg-Vorpommern. Die zunehmenden Corona-Neuinfektionen im Land veranlasste die Landesregierung, strengere Regeln aufzustellen. Es gibt Einschränkungen für Ungeimpfte und in vielen Bereichen Testpflicht für Geimpfte und Genesene (2G plus).

Die neue Corona-Warnampel sieht vor, dass nun auch die 2G-Regel auf Weihnachtsmärkten gilt. Diese Entscheidung ist ein Schock für Dörte Schmidt, die das adventliche Treiben auf dem Markt in Wismar organisiert – zumal ihr der Landkreis am Mittwochvormittag mitteilte, dass sogar eine 2G-Plus-Regel in Betracht gezogen werde. Heißt: Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test.

So geht es weiter mit dem Weihnachtsmarkt

Ob 2G oder 2G-Plus – „keine Ahnung, wie das funktionieren soll“, resümiert sie. Der Weihnachtsmarkt ist nicht eingezäunt und Gäste haben von überall Zutritt. „Wo sollen wir jetzt noch Bauzäune herbekommen“, fragt sich Dörte Schmidt. Außerdem sei die Einhaltung der neuen Regelung kaum zu kontrollieren.

„Alleine ist das nicht zu händeln. Ich habe bereits beim Wachschutz nachgefragt, ob der Einlasskontrollen durchführen kann“, erzählt sie. Doch der erteilte eine klare Absage. Wie geht es weiter mit dem Weihnachtsmarkt? Würden sich die Gäste für einen schnellen Glühwein testen lassen?

„Für Händler und Schausteller wäre das das Aus“

Für die Händler und Schausteller wäre das das Aus, meint sie. „Es gibt die Idee, nur am Wochenende zu öffnen, damit die Menschen gezielt kommen mit dem Wissen, dass sie geimpft oder genesen und getestet sein müssen. Für die Händler aber lohnt sich das kaum noch. Viele würden vermutlich vorzeitig abbauen und abreisen“, meint sie. Für alle sei die Entwicklung eine mittlere Katastrophe.

Die gute Nachricht: Bis Sonntag läuft zunächst alles wie bisher. Die Entscheidung kam am Mittwoch aus dem Rathaus. „Darüber sind wir sehr glücklich. Ich war heilfroh, als der Anruf kam“, so Dörte Schmidt. „Wir nehmen nun alles mit, was uns geboten wird“, umschreibt sie. Über den Sonntag hinaus mag sie noch keine Prognosen abgegeben. „Wir werden sehen, was noch kommt.“

Von Jana Franke