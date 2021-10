In Kiel durften im Mai die ersten Kreuzfahrtschiffe starten, in Rostock erst Wochen später. Das könnte langfristig böse Folgen haben: Denn 2021 überflügelt der große Konkurrent die Hansestadt, zählt dreimal so viele Anläufe. Rostock hofft nun auf Hilfe aus den USA – ähnlich wie Wismar. Stralsund hingegen setzt mehr und mehr auf Flusskreuzfahrten.