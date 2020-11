Everstorf

Seit der Drückjagd am 21. November im Everstorfer Forst fehlt von Jagdhündin Kaja jede Spur. Nun hofft ihr Besitzer, dass ein öffentlicher Aufruf Hinweise ergeben könnte, wo das Tier geblieben sein könnte. Gesehen wurde sie zuletzt am Sonnabend, 21. November, gegen 9.30 Uhr im Rahmen der Jagd.

Bei Kaja handelt es sich um eine schwarz-braune Jagdterrierhündin, sie ist etwa 38 Zentimeter hoch. Sie ist gechipt und sechs Jahre alt. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Tieres geben kann, kann sich an die Nummer 0173/3000 484 wenden, eine Aufwandsentschädigung werde gezahlt. Es besteht die Möglichkeit, dass die Hündin im Rahmen der Jagd bis in den Damshagener Bereich oder in Richtung Jamel/ Gägelow beziehungsweise Groß Walmstorf/ Wohlenberg gelaufen sein könnte.

Von Michael Prochnow