Jahreswechsel in Wismar: Hansestädter feiern stille Nacht – mit einer Ausnahme

Wismar/Poel

Eine Silvesternacht wie diese haben die Wismarer wohl noch nicht erlebt: Um Mitternacht war der Marktplatz so leer wie in jeder anderen Nacht auch. Nur wenige Menschen waren überhaupt unterwegs. Doch so ganz ruhig ist es in der Hansestadt nicht geblieben.

Der Dienst von zwei Polizisten, die in der Nacht unterwegs waren, endete mit Verletzungen und mehreren Anzeigen. Gleich zu Beginn des neuen Jahres wurden sie in der Wismarer Altstadt mit sogenannten Polenböllern beworfen. Die gefährlichen Geschosse wurden von einer Wismarerin aus einem Wohnhaus auf die Beamten geworfen, als diese gegen 0.30 Uhr zu Fuß Streife gingen und gerade eine Person kontrollierten.

Anzeige

Polizisten nach Angriff leicht verletzt

Die Polizei fand die Tatverdächtige daraufhin mit vier weiteren Silvestergästen in ihrer Wohnung. Einmal in der Wohnung, stellten die Beamten noch weitere Verstöße fest. Letztendlich wurden gleich mehrere Anzeigen aufgenommen – wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, der gefährlichen Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Sprengstoffgesetz sowie gegen die Corona-Landesverordnung. Die zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Für die Feuerwehr blieb die Nacht in Wismar hingegen ruhig. „Es gab nur einen einzigen Einsatz um 22.30 Uhr, einen brennenden Papiercontainer in der Altstadt“, bestätigt Alexander Gabler von der Berufsfeuerwehr.

Während es im Innenstadtbereich sonst relativ ruhig blieb, waren zumindest im Stadtteil Friedenshof dennoch die einen oder anderen Böller und Raketen zu hören und zu sehen. So ganz dunkel blieb der Nachthimmel auch in Wismar nicht.

Entspannter Silvestertag auf Poel

Auf der Insel Poel verlief der Silvestertag im Corona-Lockdown zuvor für viele aber ruhig mit einem Spaziergang am Strand. Die Parkplätze sind an diesem Tag aber nicht so leer wie erwartet. Spaziergänger zieht es an die Küste, um frische Luft zu schnappen. Am Schwarzen Busch sind einige Hunde mit dabei. Greta und Martin Friedrichs sind mit ihren Vierbeinern, zwei Boxern, aus der Nähe von Schwerin an die Ostsee gekommen. Sie wollen ausgiebig wandern gehen. „Das viele gute Essen über die Feiertage soll schließlich nicht auf unseren Hüften landen“, lachen sie und ergänzen: „Mit Blick aufs Wasser und der Meeresbrise können wir stundenlang unterwegs sein.“

Tiere haben auch Leonie (9) und Emilie (6) dabei. Die Mädchen sind mit ihren Pferden auf dem Weg zum Strand. „Lucky“ und „Prinz“ haben schöne, langen Mähnen – allerdings keine Rücken, sondern nur dünne Stöcke. Sie sind Steckenpferde für Kinder und galoppieren nun mit ihnen durch den Sand.

Lesen Sie auch:

Im Kirchdorfer Hafen ist tagsüber nicht so viel los. Einige Luftschnapper haben sich Getränke an einem Imbiss geholt. Am Kai liegt ein großes Segelschiff – die „Engelina“. Ab April 2021 soll es mit neuer Crew auf der Ostsee unterwegs sein und zu Mitsegeltörns einladen. Zu Silvester ist es ruhig an Bord, ein kleiner Weihnachtsbaum leuchtet an Deck.

Auf dem Timmendorfer Parkplatz stehen etwa 30 Autos, unter anderem mit Kennzeichen von Wismar, Stralsund, Ludwigslust und Hamburg. An einer nahe gelegenen Wendeschleife haben drei Leute eine Decke auf eine Sitzbank gelegt und ihre Thermoskannen herausgeholt. Am Leuchtturm sitzen Familien, sie essen Kuchen und Brötchen. Ein Bäckergeschäft hat für die Spaziergänger geöffnet und ein Souvenirladen mit Zeitungen und Getränken. Es gibt heißen Kakao, Kaffee und Sanddorn. „Das tut gut“, sagt Kirsten Maigold. Sie ist gerade mit einer Freundin eine Stunde lang am Strand entlanggelaufen und lässt sich eine warme Schokolade schmecken. „Sonst ist hier zum Jahreswechsel immer viel Trubel, aber etwas ruhiger ist es auch mal schön.“

Landrätin und Bürgermeister appellieren weiter zur Vorsicht

Positiv auf das Jahr wollen auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss und Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (beide SPD) blicken. Beide wollen mit Zuversicht, auch in Hinblick auf die Corona-Impfungen, in das neue Jahr starten. In Rückblick auf das Corona-Jahr sagt Wismars Bürgermeister: „Lassen Sie mich betonen, dass ich stolz bin auf Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger Wismars, denn unverdrossen haben die meisten von Ihnen sich den Schwierigkeiten und ungewohnten Herausforderungen und Mehrbelastungen gestellt und durchgehalten. Dafür danke ich Ihnen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landrätin Kerstin Weiss weist in ihrem Gruß zum Jahreswechsel unter anderem noch einmal auf die Impfzentren hin, die in der ersten Januarwoche mit der Arbeit beginnen sollen – unklar ist allerdings noch, wann genügend Impfdosen bereitstehen. „Bis dahin müssen wir alle noch ein wenig durchhalten und vor allem nicht nachlässig werden. Wir müssen gemeinsam die Kraft finden, die Zeit bis hierhin zu überstehen“, appelliert die Landrätin.

Von Kerstin Schröder und Michaela Krohn