„Jamel rockt den Förster“: Festival startet mit knapp 500 Besuchern

Jamel

Das Festival „Jamel rockt den Förster“ findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren statt. Jeweils zwei Musikacts waren im Vorfeld für Freitagabend und Sonnabend angekündigt, wer wurde aber bis zum Festivalbeginn nicht verraten. Knapp 500 Besucher kamen am ersten Abend, um sich vom Programm überraschen zu lassen.

Auftakt mit „8 Eimer Hühnerherzen“ und „Deine Cousine“

Mit „Acht Eimer Hühnerherzen“ aus Berlin, die das Festival eröffneten und „Deine Cousine“ aus Hamburg erlebten sie Rock ’n’ Roll mit witzig schrägen Texten und harten Rock mit einer charismatischen Frontfrau. Vor der Corona-Pandemie waren in den vergangenen Jahren Musikgrößen wie Herbert Grönemeyer oder die Toten Hosen bei dem Festival gegen Rechtsextremismus aufgetreten. Im vergangenen Jahr musste es ausfallen und in diesem Jahr gibt es eben eine verkleinerte Version.

Am ersten von zwei Tagen beim verkleinerten Festival "Jamel rockt den Förster" standen zuerst "Acht Eimer Hühnerherzen" aus Berlin auf der Bühne Quelle: Malte Behnk

Konzerte nur bis 22 Uhr

Zu den Corona-Auflagen gehört auch, dass die Gäste nicht wie sonst in Zelten in Jamel übernachten dürfen. Um 22 Uhr enden die Konzerte und die Besucher müssen die Heimreise antreten. Daher gab es für die Besucher auch schon am Parkplatz die Information, dass auch diese Fläche bis 23 Uhr geräumt sein muss. Damit sowohl die An- als auch die Abreise geordnet verläuft, kontrolliert die Polizei die Zufahrt nach Jamel und zum Festivalgelände auf dem Forsthof von Birgit und Horst Lohmeyer. Bereits gegen 17 Uhr kontrollierten die Beamten am Freitag die ersten Festivalbesucher, hatten aber keine Vorfälle zu melden.

Birgit Hesse: „Wir sind für Vielfalt und respektvollen Umgang.“

Landtagspräsidentin Birgit Hesse, die Schirmherrin des Festivals in Jamel ist, berichtete, dass sie Birgit und Horst Lohmeyer schon seit dem ersten Forstrock-Festival begleitet. Da war sie noch Beigeordnete und dann Landrätin von Nordwestmecklenburg. „Wir sind für Vielfalt und den gegenseitigen respektvollen Umgang miteinander. Das ist genauso wichtig, wie gegen Rechts zu sein“, sagte Birgit Hesse nach dem ersten Auftritt des Konzerts. Sie hatte auch Forstamtsleiter Peter Rabe auf die Bühne geholt, der das Festival auch jedes Jahr begleitet. „Sonst rocken wir den Strand mit der Wildwurst. Das gibt es nächstes Jahr wieder“, versprach er.

Am ersten von zwei Tagen beim verkleinerten Festival "Jamel rockt den Förster" begrüßten mit Horst und Birgit Lohmeyer (2.v.r. und r.) auch Landtagspräsidentin Birgit Hesse (2.v.l.) und Forstamtsleiter Peter Rabe (r.) das Publikum. Quelle: Malte Behnk

Sonnabend Fortsetzung mit zwei Bands

Am Sonnabend geht das Festival weiter. Auch dann wird nur von 18 bis 22 Uhr gefeiert. Welche beiden Bands dann auf der Bühne stehen werden, ist immer noch streng geheim.

Von Malte Behnk