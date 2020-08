„Jamel rockt den Förster“ hofft auf Festival im August 2021

Jamel

Ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern rückt jährlich in den Fokus, wenn namhafte Künstler wie Herbert Grönemeyer oder die Toten Hosen dort auftreten. In Jamel in der Nähe von Wismar wird es solche Szenen in diesem Jahr nicht geben. Wegen der Corona-Pandemie ist das Festival gegen Rechtsextremismus „Jamel rockt den Förster“ bereits vor Monaten abgesagt worden. Ursprünglich sollte das Dorf an diesem Freitag und Samstag wieder große Bühne für politische Botschaften und Musik werden.

„Im Moment kann niemand Partys feiern. Weder die Neonazis noch wir“, sagte Birgit Lohmeyer, die gemeinsam mit ihrem Ehemann mit dem Festival gegen die starke Neonaziszene in dem Dorf protestiert.

Birgit und Horst Lohmeyer zogen 2004 auf den alten Forsthof, auf dem das Festival stattfindet. Anfeindungen ließen nicht lange auf sich warten. Ein trauriger Höhepunkt war das Jahr 2015, als unbekannte Täter die Scheune der Lohmeyers niederbrannten. Nach dem Brand damals kamen Die Toten Hosen zum Überraschungsbesuch, seitdem folgten viele weitere bekannte Künstler.

Hoffen auf August 2021

„Wir sind verhalten optimistisch, dass im August 2021 andere Voraussetzungen vorherrschen werden“, erläuterte Lohmeyer mit Blick auf das angedachte Festival im kommenden Jahr. Dies sei jedoch schwer vorherzusehen. Dann sollen die Künstler auftreten, die für dieses Jahr vorgesehen waren. Wer dazu zählt, wird traditionell erst kurz vor Festivalbeginn bekanntgegeben. „Wir hoffen, dass diese dann alle kommen, wenn wir das Festival im nächsten Jahr durchführen können.“

Zur Galerie Im kleinen Örtchen Jamel (Nordwestmecklenburg) findet das Musikfestival „Jamel rockt den Förster“ statt. Rund 1200 Besucher protestierten gegen die starke Neonaziszene des Ortes.

Jamel bei Aktion „Festival für Festivals“ dabei

Zumindest in einem anderen Rahmen wird das Festival vertreten sein. „Jamel rockt den Förster“ ist eines von bundesweit rund 150 Festivals, die sich zu der Aktion „Festival für Festivals“ zusammengetan haben, die von Freitag bis Sonntag stattfinden soll, wie die Veranstalter auf ihrer Homepage mitteilten. Mit dem eingenommenen Geld, etwa durch den Verkauf von Fanartikeln, soll die Branche unterstützt werden, die durch die zahlreichen Absagen in enorme Schwierigkeiten geraten ist.

„Wir sind sehr in Sorge, wie diese Firmen die Krise überleben“, sagte Lohmeyer. Karten hätten nicht zurückerstattet werden müssen, da der Vorverkauf noch nicht begonnen habe. Das Festival sei jedoch nur eines von mehreren Standbeinen des Ehepaars, etwa neben der politischen Bildungsarbeit. Bis wieder bekannte Künstler in dem kleinen Dorf auftreten, dürfte es jedoch noch ziemlich lange dauern.

Marc Niedzolka