Jede Kita für sich: Bummiolympiade in Wismar gestartet

Wismar

Kleine Füße laufen durchs große Kurt-Bürger-Stadion. 30 Meter legen die Mädchen und Jungen der Kita „Wiki“ zurück. Drei Mamas schauen von der Tribüne aus zu und feuern die Kids an. Normalerweise sind es um die 250 Kinder, die im Wismarer Stadion an der beliebten Veranstaltungsreihe des Kreissportbundes teilnehmen – gemeinsam an einem Tag. „Doch in Corona-Zeiten dürfen sich unterschiedliche Kita-Gruppen nicht treffen“, erklärt Geschäftsführerin Kerstin Groth. Deshalb macht in diesem Jahr jede Kita ihre eigene Bummiolympiade.

Schöne Veranstaltung für Kita-Kinder

Die Alternative wäre gewesen, die Sportveranstaltung fällt aus. Doch das wollten weder der Kreissportbund noch viele Kitas. Weil aber die wenigsten eine eigene Laufbahn und eine Sprunggrube haben, können sie Sportanlagen und Stadien in ihrer Nähe nutzen oder „sie können sich andere Sportarten aussuchen“, berichtet Kerstin Groth. Sie ist am Dienstagvormittag im Kurt-Bürger-Stadion dabei, als sich die „Wiki“-Kids in den drei klassischen Sportarten versuchen.

Sie lachen und haben zusammen Spaß. Und die Kleinen laufen mehr als sie müssen. „Das ist gut, dann schlafen sie nachher länger“, lacht Kita-Leiterin Sandra Brinkmann. Seit 2016 gibt es die Kindertagesstätte in Wismar, seither beteiligt sich auch an der Bummiolympiade. „Es ist eine schöne Veranstaltung für die Kinder“, betont Sandra Brinkmann.

1200 Medaillen – viele werden verschickt

Kerstin Groth, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, zeigt ein Paket mit Medaillen und Urkunden, das an die Kitas verschickt wird. Quelle: Kerstin Schröder

Mitmachen können Mädchen und Jungen aus dem letzten Kita-Jahr. Sofort nach dem Wettkampf werden sie mit Medaillen und Urkunden belohnt. 1500 Medaillen sind es normalerweise. In diesem Jahr hat der Kreissportbund, weil nicht jede Kita mitmacht, 1200 Stück bestellt. „Sollten wir nicht alle loswerden, nutzen wir die restlichen im nächsten Jahr“, sagt Kerstin Groth.

Da viele Kitas den Sportwettkampf bei sich durchführen, müssen sie und ihre Mitarbeiter die Auszeichnungen per Post verschicken. Viele Pakete sind deshalb in den vergangenen Tagen gepackt und verschickt worden. „Und die bringen einiges auf die Waage“, lacht die Geschäftsführerin. Sie freut sich, dass die Veranstaltung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt trotz Corona stattfinden darf.

Kreissportbund-Helfer vor Ort im Einsatz

Über dem Kurt-Bürger-Stadion scheint die Sonne, ein paar weißen Wolken ziehen vorüber – es ist gutes Wetter zum Treiben treiben. Auch am Mittwoch soll es so sein. Dann ist die Bummiolympiade in Neukloster. Insgesamt vier Gruppen gehen im Waldstadion an den Start. „Hintereinander“, betont Kerstin Groth. Zwei Mitarbeiterinnen vom Kreissportbund werden ebenfalls vor Ort sein. Sie unterstützen die Kitas, wenn die nicht genügend Helfer haben.

Im Kurt-Bürger-Stadion sind vor dem 30-Meter-Lauf Bälle bereits geworfen worden. „Jedes Kind hat seinen eigenen Ball bekommen, getauscht werden darf nicht“, erklärt Kerstin Groth eine Herausforderung des Wettkampfs in Corona-Zeiten. Anschließend werden alle Bälle desinfiziert. Die dritte Disziplin ist Weitsprung.

Kitas, die mit ihren Kids bei sich Sport machen können, können sie in diesem Sommer auch in anderen Disziplinen an den Start schicken. Sackhüpfen, Balancieren oder Zehn-Meter-Hüpfen auf einem Bein – alles ist möglich. Von den Wettkämpfen können sie dann einige Fotos an den Kreissportbund schicken. „Ich bin schon gespannt, was sich die Kitas alles einfallen lassen und welche Disziplin am beliebtesten ist“, freut sich Kerstin Groth auf viele Rückmeldungen.

Von Kerstin Schröder