Rostock

Vorsichtig schließt Andreas Kromika die Bauchhöhle des Hundes, der auf dem OP-Tisch der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis in Rostock/Groß Klein liegt. Kaum ein Geräusch ist zu hören, nur das leise Atmen des Patienten, die Handgriffe sind präzise. In ein paar Stunden wird der Hund wieder aufstehen können. Und sobald die Schmerzen der OP-Wunde nachlassen, wird er auch wieder richtig fressen können. Denn der Grund für die gesundheitlichen Probleme liegt neben Andreas Kromika auf dem OP-Tisch, eine kleine Plastikfigur. „Es hat eine Weile gedauert, bis wir des Rätsels Lösung hatten. Aber am Ende war der Verdacht richtig, der Hund hatte eine kleine Kunststofffigur verschluckt. Und das war die Ursache für die Beschwerden, die er hatte.“ Tiere, die Spielzeug verschlucken, wie oft kommt denn so etwas vor? Der 39-Jährige lächelt. „Nicht unbedingt jede Woche, aber es kommt immer wieder vor.“ Der Job der Tierärzte – insgesamt acht arbeiten in der Praxis, die von Barbara Richter und Tido Winkler geleitet wird – ist es, solche Diagnosen zu stellen und zu helfen.

Dr. Andreas Kromika, 39. Tierarzt aus Rostock. Quelle: Michael Prochnow

Im Grunde genommen, so Andreas Kromika, würden immer mindestens zwei Patienten das Behandlungszimmer betreten. „Denn die Bindung zu den Haustieren ist meistens sehr eng. Das heißt, wir müssen nicht nur den Hund oder die Katze behandeln, sondern auch Herrchen und oder Frauchen betreuen.“ Der Veterinär, der seine Doktorarbeit über Nutztiere verfasst hat, weiß um die Verantwortung, die sein Job mit sich bringt. „Wenn die alte Dame mit ihrem Dackel hier reinkommt, die beide schon etliche Jahre miteinander verbracht haben, dann geht es um mehr als nur um ein Haustier.“ Oder der Steppke mit seinem Meerschweinchen, das nicht mehr richtig fressen will, oder die Dame mit ihrem Kanarienvogel, der sich seltsam benimmt. „Das alles sind Herausforderungen, auf die wir uns einstellen müssen.“ Und wollen. „Ich wollte schon immer Tierarzt werden. Leider war mein Abitur nicht ganz so gut, so dass ich einige Umwege in Kauf nehmen musste“, erklärt der großgewachsene junge Mann, der selbst einen Hund zu Hause betreut. Das Tier hat er aus Ungarn mitgebracht, aus einer Auffangstation für Straßenhunde.

Hunde und Katzen sind die häufigsten Patienten

Den Großteil der Arbeit in der Praxis im Rostocker Norden machen Hunde und Katzen aus. „Wir merken es schon, dass die Zahl der Haustiere zunimmt. Was gleich geblieben ist, ist die Tatsache, dass, zumindest nach unserem Gefühl, die Zahl der Hunde und Katzen als Patienten ausgeglichen ist.“ Ab und an landen auch kleine Nagetiere wie Hamster und Meerschweinchen auf dem Behandlungstisch, dazu kommen exotische Vögel und Reptilien. Und jedes Tier ist anders, und vor allem, es reagiert anders. „Eigentlich ist es wie beim Menschen, mit dem einzigen Unterschied, das Tiere nicht reden können.“ Also muss der 39-Jährige die Symptome erfragen und ertasten. Das findet nicht jeder Patient prickelnd und reagiert entsprechend. „Bis vor einem Monat konnte ich sagen, dass ich zehn Jahre lang nicht gebissen wurde. Seitdem allerdings hat es mich zweimal erwischt, Katzen“, räumt er lächelnd ein. „Aber ansonsten ist die Quote doch ziemlich gut.“

Wenn Tiere „vermenschlicht“ werden

Wenn Andreas Kromika erzählt, dann bekommen die Patienten ein Gesicht, fast einen Namen. Passiert es oft, dass er mit den Tieren spricht? „Eigentlich sollte man ein wenig Abstand halten, aber ja, man neigt dazu, die Patienten zu vermenschlichen, das passiert schon.“ Empathie ist für Humanmedizinier eine wünschenswerte Eigenschaft. Für Tierärzte ebenfalls. Denn Tier leiden genauso. Auch wenn sie es nicht immer zeigen. „Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit den Besitzern genauso beschäftigen wie mit den Patienten.“

Hand aufs Herz, wie oft sind die Tiere wirklich krank, und wie oft denken die Besitzer, dass es ihnen einfach schlecht geht? „Das kann man nicht sagen, aber es ist manchmal auch so, dass die Haustiere der soziale Partner der Menschen sind. Sie holen die Menschen ab, wenn sie nach Hause kommen, dann freuen sie sich, sie nehmen den Menschen kaum etwas übel. Das sind alles Eigenschaften, die dazu führen, dass, wie gesagt, sehr enge soziale Bindungen entstehen.“ Mit allen Folgen, die zu einer Beziehung dazugehören. „Tiere beruhigen, das ist das Erfolgsgeheimnis und meiner Meinung nach auch der Grund, warum die Zahl zunimmt.“ Ganz gleich, um was für ein Tier es sich handelt. „Manche bleiben beim Kaninchen hängen, anderen bauen eine soziale Bindung zu einem Vogel auf.“ Da sei jeder unterschiedlich gepolt.

Die soziale Verantwortung spiele auch eine große Rolle. „Die Tiere müssen gefüttert werden, sie bringen die Menschen dazu, regelmäßig vor die Tür zu gehen“, erklärt Andreas Kromika. „Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle.“ Und die Arbeit der Tierärzte sei es, diese Beziehung so lange wie möglich zu erhalten. Solange es die Gesundheit erlaube.

Von Michael Prochnow