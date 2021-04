Wismar

Ab 5. Mai startet das Projekt „Klappe auf!“ des Landesverbands Kinder- und Jugendfilm Berlin e.V. (Kijufi). Zum zweiten Mal findet das Projekt in Wismar statt, 2019 war es für Grundschulkinder ausgeschrieben. Nun können Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren einen gemeinsamen Film drehen und sich thematisch mit Kinder- und Jugendrechten auseinandersetzen.

Kinder- und Jugendrechte im Grundgesetz

„Jugendliche haben das Recht, bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, gehört zu werden. So haben es die Vereinten Nationen schon vor mehr als 30 Jahren beschlossen. Aber es hat bis zum Jahr 2021 gedauert, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland nun erstmals auch im Grundgesetz verankert werden sollen“, erklärt Claudia Berg vom Verein Kijufi.

Entstehen soll eine Projektgruppe für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren, die zusammen zwischen Mai und November am Filmprojekt arbeiten. Claudia Berg: „Als Wismarer Klappe-auf!-Projektgruppe startet ihr im Mai online mit zwei Kennenlern-Workshops, bevor ihr das verlängerte Himmelfahrtswochenende nutzt, um einen Kinospot zu produzieren. In der Hauptrolle: euer Recht auf Beteiligung. Bei welchen Entscheidungen, die euch betreffen, wollt ihr einbezogen werden? Was habt ihr zu sagen, wenn euch mal jemand fragen würde? Drei Tage lang durchlauft ihr alle Schritte einer Filmproduktion – von der Ideenfindung über den Filmdreh bis zur ersten Schnittfassung.“

Filmpremiere im Herbst

Am Anfang der Sommerferien realisiert die Projektgruppe dann eine eigene Kurzfilm-Produktion. „Gemeinsam entwickelt ihr das Drehbuch für eine fiktive Geschichte, die ihr selbst verfilmt.“ Die Jugendlichen setzen als Regisseurin oder Filmemacher die eigenen Rechte mit der Unterstützung von Profis in Szene. Ihr Ziel: die Filmpremiere im Herbst.

Vieles wird online passieren. Die Jugendlichen müssen planen und kreativ werden, beispielsweise bei der Frage, wie sie ihren Film bewerben und wo er alles zu sehen sein soll. Claudia Berg: „In den fortlaufenden Workshops werdet ihr dabei unter anderem zu Internetritterinnen und -rittern ausgebildet und lernt die wichtigen Tricks und Kniffe im Umgang mit Social-Media-Angeboten kennen.“ Dazu gehört auch der Umgang mit den Schattenseiten des Internets wie Cybermobbing. Die Teilnahme ist kostenfrei, Jugendliche können sich bis zum 30. April bewerben unter www.kijufi.de/termin/wismar/.

Von Nicole Hollatz