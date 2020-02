Jobabbau bei Schottel in Wismar: Wer muss jetzt gehen?

Die Schottel-Gruppe mit Hauptsitz in Spay am Rhein ist ein Hersteller von Antrieben und Steuerungen für Schiffe und Offshore-Anwendungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1921. Die maritime Sparte hat weltweit 938 Mitarbeiter. Dazu zählt auch der Standort Wismar. Dort arbeiten zurzeit 140 Mitarbeiter plus weitere 40 im Servicecenter Nord. Im Servicecenter werden die 30 Stellen nicht abgebaut.