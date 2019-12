Gägelow

Bekannter Besuch in Gägelow: Radsportlegende Täve Schur sorgte bei einer ausverkauften Talkshow für Jubelrufe, Emotionen, Geschichten und einen unvergesslichen Abend. Fit und mit markigen Episoden unterhielt er seine Fans, die ihn mit stehenden Ovationen und „Täve, Täve“-Rufen empfingen und verabschiedeten. Tschüs sagte er aber erst, nachdem er ganz viele Autogramme geschrieben hatte. Täve Schur war auf Einladung des Vereins Kuso ins Hotel Wyndham Garden gekommen und stand dort Moderatorin Simone Oldenburg Rede und Antwort. Auf der Bühne zeigte er auch ein Rennrad.

Gustav-Adolf „Täve“ Schur (88) war neunmaliger Sportler des Jahres in der DDR geworden, so häufig wie kein anderer Sportler. Als jeweils erster Deutscher konnte er die Weltmeisterschaft der Amateure und die Internationale Friedensfahrt gewinnen. Er war von 1958 bis 1990 Volkskammerabgeordneter für die FDJ, SED beziehungsweise PDS. Von 1998 bis 2002 gehörte Schur der PDS-Fraktion im Deutschen Bundestag an.

Von OZ