Jubel in Wismar: Hochschule gewinnt bundesweite MINT-Challenge

Wismar

Jubel in Wismar: Die Hochschule hat zusammen mit der in Bremerhaven die MINT-Challenge des Stifterverbandes gewonnen. Dafür gibt es ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

Insgesamt sind 46 Bewerbungen eingegangen. Alle Projekte verfolgen ein Ziel: Mehr Frauen für ein MINT-Studium zu begeistern und sie bis zum erfolgreichen Abschluss zu begleiten. Dafür werden innovative Ideen gesucht. Und das beste Konzept, die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) in der Forschung und Praxis kennen zu lernen, stammt aus Wismar und Bremerhaven.

Der Verbundprojekt weicht Generationen und Hierarchien auf. Schülerinnen, Studentinnen und Mentorinnen vernetzen sich, auch mit innovativen Formaten wie Science Slams und Speed Dating. So knüpfen sie neue Kontakte und können sich über ein zukünftiges naturwissenschaftliches-technisches Studium und berufliche Perspektiven informieren.

Experimente und Exkursionen

Die Hochschule Wismar stellt einiges auf die Beine, um Frauen für MINT-Studiengänge zu begeistern: So wird die Campus:MINT-Woche für Schülerinnen der gymnasialen Oberstufe und angehende Studentinnen mitreißend, interaktiv, nachhaltig und temperamentvoll gestaltet. Es gibt Experimente im Labor, in der Werkstatt und in Workshops, Exkursionen auf die Insel Poel und zum Schiffssimulationszentrum in Warnemünde, Übersichtsvorträge und Campusführungen.

Auf diese Weise erhalten die Interessentinnen einen Einblick in das MINT-Studienangebot und dem Studienalltag. Sie kommen in Kontakt mit Wissenschafter_innen und Studierenden und können diese natürlich mit all ihren Fragen löchern.

Im vergangenen Jahr haben die Schülerinnen ihre Erkundungen in der Fakultät für Ingenieurwissenschaften mit einer Kamera selbst begleitet und mit Unterstützung des E-Learning-Studios einen Kurzfilm erstellt. Dieser bietet zukünftigen Teilnehmerinnen für dieses und folgende Jahre eine kleine Vorschau. Anmeldungen für die Campus:MINT in der ersten Sommerferienwoche vom 22. bis 26. Juni 2020 sind schon jetzt möglich.

Coaching für die Karriere

An alle Studentinnen der Technik-, Natur- und Ingenieurwissenschaften der Hochschule Wismar richtet sich das Spezialangebot Karriere:MINT. Individuelles Mentoring, umfangreiches Coaching und spannende Workshops begleiten die sehr persönlichen Übergänge der Wismarer Studentinnen zum Master, zur Promotion oder in die Berufstätigkeit. Besondere Bedeutung kommt dem intensiven und individuelle Austausch zwischen Mentee und Mentor_in während der einjährigen, zum Wintersemester startenden Programmlaufzeit zu.

Weibliche Führungskräfte

Die Begeisterung von Schülerinnen und Studentinnen für MINT-Forschungsaktivitäten steht im Fokus des dritten MINT-Angebotes. Kernstück ist der Kontakt zu weiblichen Role Models aus dem norddeutschen Raum. Forscherinnen und weibliche Führungskräfte stellen sich und ihre Arbeiten vor, zeigen ihre Karrierewege sowie die enormen Zukunftschancen im MINT-Bereich auf und machen Mut, ihnen zu folgen. Schülerinnen sammeln motivierende, praxisnahe Erfahrungen durch Experimente aus dem Bereich „ Digitalisierung“ und „Technik“.

Einen Überblick über die Open:MINT-Angebote kann folgender Website entnommen werden: www.hs-wismar.de/openmint. Dort ist auch das Video zu finden, welches im Rahmen der Campus:MINT-Woche von den Teilnehmerinnen produziert wurde.

Mehr Infos:

Von OZ